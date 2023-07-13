泰国会投票添变数 恐重演政治僵局

来源：明报

泰国国会周四（13日）投票选新首相前夕，热门首相候选人、前进党党魁披塔拜相之路突添障碍，选举委员会周三将披塔涉嫌违规拥有传媒公司股份的个案移交给宪法法院裁决，并向法院建议取消披塔的议员资格，且提出在裁决前暂停其议员职务，法院昨日已受理。根据规定，披塔即使被暂停议员职，仍有资格竞逐相位，但选委会此举将令披塔获得足够议员支持的难度增加，甚至导致泰国陷入政治僵局。前进党昨批评选委会滥权不公，学生组织呼吁民众上街抗议。

前进党党魁被指违规拥传媒股份

选委会上月开始调查42岁的披塔（Pita Limjaroenrat）是否明知自己不符资格，仍然参加今年5月14日的大选。根据选举法，国会议员候选人不得拥有传媒公司或持有传媒公司股份，违者最高可被判囚10年及禁止从政20年。披塔被指在大选时持有iTV公司4.2万股股份，但披塔称股份是父亲留下的遗产，他只是遗产管理人，且iTV早在2007年与政府的合约终止后停止营运，不再是传媒公司。

不过，选委会周三表示，经调查后有证据显示披塔违反选举法，将把调查结果交给宪法法院进一步审议，并向法院提出暂停披塔议员资格。宪法法院初步定周三召开会议，未知何时裁决。前进党昨发声明指摘选委会未有按法例先通知披塔就仓卒将案件移交宪法法院，未给予他答辩机会，批评是滥权。

轰滥权不公 学生组织吁上街

由于首相不一定由议员担任，理论上披塔仍有拜相资格，但选委员会的决定无疑打击其当选机会。披塔领导的前进党在5月大选中夺得最多议席，目前获8党支持寻求筹组新一届政府，结束前军头、现任首相巴育逾8年的执政。

不过，披塔必须获得参众两院共750席中的过半数376席支持才可当选，披塔的8党联盟在众议院获312席，意味他仍须争取参议院最少64票支持才能拜相，但参议院250席全由军方委任，难言有多少人会支持披塔。参议员真（Jetn Sirathranon）昨天表示，“泰国首相必须庄重且无瑕”，选委会的决定将削弱他获得的支持。

宪法法院昨亦表示，受理一宗针对前进党及披塔的投诉，指控其打算修改侮辱王室的法例，等同企图推翻以泰王为国家元首的民主体制。法院给予前进党及披塔15天时间答辩。

前进党承诺会修改严厉的“冒犯君主法”，早已惹保皇派不满，参议员社里（Seree Suwanpanont）表明，因前进党对冒犯君主法的立场，不会支持披塔，“如果他们减轻刑罚，那么任何人都可以批评君主，这将给国家带来更多问题，大多数参议员的想法都是一样”。不过，部分参议员表示会支持前进党，以遵从民意。披塔周日在集会上，便敦促议员勿违背民意。

众议院第二大党为泰党虽承诺支持前进党，但有专家指出，若披塔未能获得足够支持，为泰党可能会推选自己的首相候选人，甚至与保守派政党合作。分析指出，若披塔未能当选，可能会导致泰国陷入政治僵局，其支持者亦会示威抗议。曾领导反政府示威的阿农（Anon Nampa）在Twitter呼吁支持民主人士周三晚在包括曼谷在内最少5个城市示威，扬言“要为破坏民主报复”。