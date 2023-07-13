国民党若“换侯” 将自绝生路

来源：中时电子报

主笔室快评

国民党部分“挺郭派”中常委原来传出将在中常会提案“卡侯”，欲以此中止7月23日全代会处理侯友宜的总统提名案；结果雷声大、雨点小，因为提案中常委皆缺席，使得提案无疾而终。

而这已经是近一个月来，“挺郭派”中常委放出风声要“换侯”却无力发动后的再次“膨风”之举。

外界原本预估此事将如何发展，关键点在主席朱立伦，认为他可裁示不处理，也可按程序走，令事件发酵形成风暴。朱立伦则在会中正面回应，强调“国民党绝无可能换侯，也绝对不会卡侯”，等于以行动明确展现他“挺侯”到底的决心。

侯友宜获征召代表国民党参选总统后，民调声势陷于低迷，如何振衰起敝，团结泛蓝，乃至整合非绿联盟力量，一直是国民党主其事者必须检讨、强化的三大重点，但“以郭换侯”却是其中最不具正当性、大错特错的提议。

且不说郭台铭两度参与国民党内竞争落败却出尔反尔，毫无政治诚信，即使他的民调也没有侯友宜高，而他现在制造国民党内乱所结合的主要力量，也是以蓝绿通吃的地方派系头头为主。而挺郭的中常委绝大多数没有民选经验，也不是国民党内的重要角色或社会意见领袖。以这样成分与基础所形成的“挺郭”阵容，当然难以成事，更不会获得主流民意的认同。

距离全代会仅剩10天，在希望政党轮替、下架民进党的民意高达6成的关键时刻，国民党如果还沉沦在谁离间、谁分化？换谁、卡谁的强烈焦虑中，如何对得起那么多寄予重望的支持者？唯一正念是齐心合力让侯友宜强起来，又换又卡只是自绝生路。