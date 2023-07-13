来源：中时电子报

作者：陈国祥

郭台铭争取国民党征召参选总统落空之后，公开宣称将全力支持最有民意基础的侯友宜，这个承诺落空了，他仍南北奔波，明言暗谋，志在达成当选总统心愿。在多数民众看来，他的行径可疑，效果可议，但仍锲而不舍，这个精明的企业家算盘究竟是如何打的？

面对各方质疑与非议，他这两天说话了，强调自己在国民党提名总统参选人之后，仍然十分关心中华民国与国民党的未来，因为唯有非绿阵营的整合与团结，方能下架民进党；然而近日有心人士的居中挑拨、抹黑、扭曲，明显是在操作非绿阵营的敌对，鹬蚌相争，将使得渔人得利，他对此感到忧心与痛心。郭台铭并提及此刻民意多数盼望政党轮替，美好的胜战就在眼前，切莫大意失荆州。

这个说法言之成理，就是唯有在野阵营团结一致才能下架民进党，而他没有说出口的一句话，是只有他可以整合非绿，成为在野势力的共主；也就是唯有他统领非绿，才能使“美好的胜战就在眼前”。意思很清楚，国民党征召的侯友宜，不足以整合柯文哲；而他与柯文哲有过特殊政治缘分，加上他有雄厚资源，可以将柯文哲拉进非绿同盟。基于这个盘算，他去和柯文哲十指紧扣，宣称有海誓山盟；而且积极拉拢国民党地方实力人物，期待他们在党内翻盘，促成“侯下郭上”。

这套思维完全是一厢情愿。首先，国民党仍有雄厚实力，不会让出非绿盟主的地位，郭台铭没有拿到国民党征召的“订单”，就没有机会成为非绿共主；他退而求其次，妄图“并购”民众党，以“郭柯配”产生弃保效应，将超过6成希望换党执政的民意集中过来，将侯友宜边缘化。这个想法成立的前提是柯文哲愿意当老二，也愿意承受自己生的儿子被人出资认养的笑骂。柯文哲已经高喊成立联合政府，由国会最大党组阁，哪里会放弃总统大位而把老大资格让出来？

国民党不屈，柯文哲不从，郭台铭剩下最后一条路，就是独立参选，如果能在选举中制造强大声势，成为非绿当选希望最浓的一位，就能使殷殷期盼民进党下台的民众集结在他旗下，产生“双弃保效应”，国民党支持者弃侯保郭，民众党支持者弃柯保郭，拢总加起来，他只要拿40%以上选票，就有机会当选总统。

这更是一厢情愿的妄想。国民党不离不弃的支持者至少20%，柯文哲的粉丝不下于15%，这两群“信众”的黏着性很强，不是郭台铭可以撼动的，大规模的弃保效应也就不会发生。最可能的结果是三人瓜分在野选票，侯、柯、郭各拿20%左右选票，让赖清德笑傲江湖，轻松保住民进党的执政大权。

郭台铭精明过人，这个简单的道理他不会不清楚，只因为在商场上的成就，以为没有达不成的目标。他常言，除非太阳不出来，否则不会有达不成的目标。这种意志超乎常人，但政治场域毕竟和商场很不同，企业成功之道和参选胜利之道有别，一个成功的商人以为凭着事业成功经验，就可在政治场域中打败群雄，得到至尊宝座，未免太天真了吧！

作者为资深媒体人