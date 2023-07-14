蓝营再三心二意，就只能当别人的啦啦队

来源：台湾《联合报》社论

最近的台湾总统大选情势，看在有识之士眼里，应该会为台湾的前途感到忧心忡忡。蔡政府不断配合赖清德的竞选脚步撒出支票，被多数民众认为该被下架的民进党，已提前花掉上千亿下任政府的预算。民众党迄今没几位区域立委选将，全凭柯文哲一人说说唱唱，却吹出“联合政府”的高调。国民党则持续上演“换侯”野台，好不容易促成侯郭、侯韩会，却不冷不热，难道要等观众都跑光才甘心？

过去七年，台湾出现了一个庞大的新权贵阶级，许多民众对此同感厌憎。蔡政府的用人唯亲不仅渗透各级机关和外围组织，包括能源、生技及军工产业都依附绿色党政脉络茁壮，就连诈骗集团也沾亲带故生长，包括贪污犯借着外役监坐爽牢逍遥也是“绿色优先”。正因选民对这种贪腐无能的普遍现象感到愤怒，去年底的地方选举才会掀起强烈的“反绿”风潮，让民进党的地方执政版图输到只剩南部一隅。

拥有如此大好的胜选基础，国民党原可乘胜追击，一鼓作气夺回中央的执政权；谁料，却因总统候选人征召的操作失算，遽尔陷入了泥淖。其中，主席朱立伦将不具党员资格的郭台铭拉入赛局，却没有能力约束他信守承诺支持党的征召者，要负最大责任。而郭台铭不顾诚信，不断翻搅离间蓝营地方派系，也有伤他原本良好的企业家形象，他难道不懂“选举是一时的”的道理？至于身负重任的侯友宜，迟迟无法脱掉其旧有框架，无法有效出击整合整个蓝军队伍，无法以热情融化郭粉、韩粉乃至一般民众，这是蓝营最大的忧郁。

国民党内有人主张“换侯”，当然可以理解；问题是：替代人选呢？显然不可能是郭台铭。郭台铭四年前宣布退党，被注销党籍，依规定要等9月27日才能重新申请入党。他已用掉了“征召”这张特别门票，难道国民党还要提一个“非党员”为候选人，而此人的支持度比侯友宜还低？如今，国民党若仍认为郭台铭或韩国瑜仍具有相当魅力，足以为侯友宜选情加分，那么，何不朝“侯郭配”、“侯韩配”或其他更佳安排努力，却要一直被“换侯”议题卡住呢？

大选打到这里，民进党和民众党都在拼命创造优势，设法为自己加分。唯独国民党，却还停留在“党内互打”，举棋不定；如此不惜自损的政党，要把胜算寄放在哪？尤其，国民党当年有过“换柱”的惨痛经验，如今若再来一次“换侯”，别说会被选民看扁，蓝营内部士气也会一败涂地吧！再说，四年前已尝过郭台铭“毁诺”的苦涩，今年又让歹戏重演一回，不嫌太愚昧吗？

从“换柱”演到“换侯”，加上两度饱受郭董的失信折磨，真实反映了国民党喜欢“向后看”的性格，却不想从挫败中学到教训。试问：一个老是回头看的人，要如何大步走向未来呢？如果一直被昔日的荣光或挫折经验拴住，一直纠结于现实的不如意而不断想要喊卡重来，这样的政党，能向选民传达什么光明的承诺呢？

国民党必须明白，这些年中央不重视中常会，任由一些名不见经传的派系人物盘踞，除让党的决策日益偏歧，甚至逐渐成为党内乱源。这次的换侯风波，“尾巴摇狗”大戏已一目了然，制度必须改善。国民党也必须明白，如果大家继续三心二意，继续“呷碗内看碗外”（暗讽人吃里扒外，不知感恩），蓝军最后就只能当其他党的啦啦队，命运不会祝福不真诚的人。若觉得“母鸡”不够强大，不足以保护小鸡；那么，何不让“一大群小鸡”来共同壮大母鸡？