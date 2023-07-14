两岸冲突阴影下的半导体业

来源：台湾《经济日报》社论

近20年来，半导体产业已成为台湾的护国神山，不仅供应链产值对GDP贡献超过两成，半导体产业国际竞争力与持续发展，也扮演着国家安全的关键角色。

虽然台湾多数民众心中并不畏惧，但近来若干国际媒体形容台海情势已达“兵凶战危”状态。我们认为“居安思危，料敌从宽”是维系国家安全的基本原则。

如果未来两岸出现严重冲突，半导体产业应该如何维系其国际供需状态不坠，相信是大多数台湾民众高度关心的议题。

依据海内外重要智库研判，两岸冲突可能不会立即发生军事战争，极有可能出现所谓“非战争的军事行动”，譬如海空航运封锁，关键原物料进不来、制造商品出不去，海底电缆、通讯网络、发电及供水设备遭受恶意破坏等。

试问当这种封锁状况发生时，台湾半导体产业可以支撑多久？该如何防患于未然？又或者让损失降至最低？在冲突结束后如何迅速重建？这些议题都是政府与民间相关单位，应该再三思索与模拟，准备好因应之备案。

犹记1996年台海出现飞弹危机时，当时李登辉总统曾自豪地说，已备好“18套剧本”，民众好奇的是，现有的国安单位对于两岸出现军事封锁，准备了多少套剧本？

半导体产业是一条很长的供应链，世界上没有一个单一国家，包括美国，可以包办全部，遑论台湾。因为在这条产业链中，除了IC设计、晶圆制造、封装测试，还需要数以千计的大小原物料与维修组件，部分在台湾已有生产，但也有关键化学药剂与机器零组件需要自日本、荷兰等地进口。举例而言，晶圆制造过程中的蚀刻气体、前驱物、显影液需要来自日本、EUV／DUV关键维修零件需来自荷兰。

备用之机械与光学零组件可以在台库存，但基于商业考量，供应商一般不会储存超过六个月使用量；若干精密化学药剂则因性质特殊，超过二个月即须弃置。因此，如果台湾海空运遭到超过三个月封锁，关键化学药剂进不来，晶圆制造可能停摆。

当台湾航运遭到封锁、基础建设受到攻击破坏，为维系订单供应不断，晶圆制造厂商如台积电、联电、华邦电等，可能需要转移部分生产订单于海外分支据点。然而，目前台厂在海外的生产能量仅约一成，届时恐怕无法全数承接。因此，如何增加台湾晶圆制造在海外生产冗余，已成为当务之急。建立这些备而不用的冗余产能，需要耗费大量资金，政府如果不给予财务或税捐支持，在商言商，厂商不可能自行投入产能投资，或投资后仅搁置，备而不用。

台湾政府应与美国政府取得若干程度共识或默契，当台湾面临非战争之军事封锁时，美国协助台厂迅速将半导体产能转移至海外，包括在美国、日本、德国，甚至在中国大陆境内的生产基地，以避免对世界经济造成重大伤害。

当海空航运遭到封锁或基础建设受到破坏，台湾社会势必人心惶惶，甚至谣言四起，股、汇、房市无量下跌，大量资金移转海外，这种状况仅靠5000亿元（新台币，约213亿新元）之国安基金，恐怕不足以因应，台湾政府应释出更多公共资源与利多政策，稳定人心。这些因应脚本虽属机密，但应于国安兵推时事先拟定，以备不时之需。

产业营运维系与事后重建之速度，关键在于重要人才。台湾政府应与各大科技公司协商，编造关键人才名册，除台湾军警情治单位外，或可请美国给予特别保护与安全撤离，以维系状况解除后之产业重建能力。

民间企业更应针对重要客户，如苹果、辉达、超微，拟订于紧急情况下，短／中期因应措施，俾对其供应不断，订单不至于移转。如此，这些厂商便将对中国大陆政府施压，缩短台湾遭受封锁时间。

中庸：“凡事豫则立，不豫则废。”半导体产业关乎台湾之安全，岂可不慎乎！