中美经济合作曙光对全球有利

来源：台湾《旺报》社论

美国财长耶伦访华，虽未取得实质性收获，却也打破横亘中美之间的冷漠僵局，为两国恢复沟通铺陈出无限的可能。拜登气候特使克里将接续访华，商谈双方在气候变迁上的合作，美国商务部长雷蒙多也表态希望出访中国，都是很好的发展。沟通对话意味中美之间虽矛盾难解，激烈竞争不可免，但在经济、金融及节能减碳等领域，仍有协商谈判与合作的空间。

美中复谈 通膨减轻

疫后中美两国经济各有难题与压力，如果能透过对话沟通创造相互合作的空间，绝对有助压力缓减。以通膨为例，美联储已连续升息20码，利率升至5%以上，但通膨依然居高不下。除俄乌战争因素外，美国对中国进口商品加征的高额关税难辞其咎。若能重启第二阶段经贸谈判，调降或解除部分加征关税，美国通膨压力自然可以减轻。

再以快速增加的美债为例，6月初国会延长债务上限至2025年，美债违约问题暂时缓解，但病兆并未解决，只是将病情往后拖延，2025年还是会爆发。对日本与中国等大量持有美债国家而言，美债违约危机每隔几年就重来一次，持有意愿势必降低，甚至加速抛售，这绝非美方所乐见。毕竟美债代表的不只是美国政府筹资能力，也象征着美元地位。

对第二大债主中国来说，美债是有利的谈判筹码。这也是外界推测耶伦大陆行，主要是希望中国增持美债，至少要停止抛售的原因。有趣的是，今年3月中国逆势增持买债，增加205亿美元，4月虽微幅减少，但与2022年减持1732亿美元相比，中国对美债的态度确实显着改变。

中美经济由对抗转向合作，不仅对美国有利，对中国也有正面意义。中国经济复苏不如预期，今年经济成长率预估仍在5%以上，但近月公布的数据并不尽如人意，显示消费与投资信心不足。中国发改委八天内两度召开民企座谈会，商讨解决民企经营困境，足见促投资的压力非常大。中美两国若能借重启对话契机，探索扩大经济合作的机会，对提升投资与消费信心应有帮助。

美中合作 多于竞争

中美经济若能重启合作，对全球经济也是一大利多。自2018年中美贸易战开打以来，全球供应链加速从长链转向短链，全球经济走向碎片化，跨国企业转移生产线的结果，不仅拉高企业生产成本，也对全球经济造成伤害。年初IMF发布报告，称全球经济碎片化可能摧毁全球化所带来的好处，碎片化程度愈深，所付出的代价愈高。

IMF提出三种预估情境。首先，全球经济若因碎片化而产生严重的分裂脱钩，全世界产出将减少7%。其次，也是最糟情况，若在前述基础上加上科技脱钩，则全球经济损失最多可能高达12%。最后，即使是有限的碎片化，全世界产出也会萎缩0.2%。不管是那种情境，碎片化都将让全球经济付出代价。

IMF总裁乔治艾娃及欧洲央行总裁拉加德不只一次呼吁，世界各国都应竭力避免全球经济朝碎片化发展。尤其在贸易、金融及科技领域的对抗应有所节制，必须尽快恢复对话。

根据IMF统计，中美贸易战开打后，近五年（2019年-2023年，2023年为预估值）全球经济平均成长率仅剩2.5%，相较前五年（2014年-2018年）平均3.5%，缩减幅度高达一个百分点。即使不算2020年及2021年这两年离群值，平均也只有3%，仍低于前五年平均数。当然，影响全球经济变数种类繁多，中美高度竞争造成的碎片化结果，只是其中之一，但不容否认，就时间点来看，2018年中美贸易战开打，的确是关键的转捩点。

中美经济互为需要，两国经济由对抗转向合作，对全球经济发展而言，绝对是大利多。如同耶伦在返美前记者会上所说，尽管中美仍存在重大分歧，但世界够大，足以让中美两国繁荣发展。期待接下来中美关系，不再是竞争多于合作，而是合作多于竞争。