台湾大选下半场 在野整合是关键

来源：台湾中时新闻网

作者：陈冠安

随着大选之日只剩半年左右，蓝绿白的总统参选人都已出炉，2024台湾总统大选即将进入下半场。

在上半场里，由于早早定于一尊，虽在台北及零星地区受到英系反制，但民进党的赖清德仍在多数民调中保持领先地位。不过持续低迷不振的声量，以及即使祭出多项策略，试图透过新媒体经营和补贴政策来争取年轻世代，却始终无法获得年轻人支持，可以说是赖在上半场无法突破的困境。

至于国民党的侯友宜，虽然在九合一选后初始的民调保持领先，但在绿营整合之后则出现衰减趋势，尤其是陷入团队组建问题、5月党内征召风暴，以及6月新北喂药案和政大演讲后，近期多份民调已指出落居第三的位置。不过就目前来看，团队已逐步整合，负面声量风暴消退，因此显而易见的问题就剩下党内整合部分，包括换侯、与党内派系和要角互动等等。预计要到全代会结束，以及民调开始回升后，才会告一段落。

民众党的柯文哲则受益于蓝绿两党各自陷入危机，以及年轻世代的高度认同，因此在6月的支持率异军突起，甚至出现超过赖、侯，拔得头筹的民调。但在支持率狂升之后，相当明显的，蓝绿对柯的攻势开始加热，在柯7月初陷入多次失言事件，包括服贸、北流、CPTPP等，确实可以看到柯如同在北市府般，呈现快人快语的双面刃特质。

整体来说，在上半场表现部分，从民调支持率变化来看，柯文哲占优势、赖清德守成、侯友宜则需急起直追。不过在下半场部分，以目前来说，可以预期执政、在野阵营将面临各自的挑战。

就执政党来说，蔡英文所遗留下来的施政与党政问题确实对赖清德造成一定影响，包括性骚案、能源、治安等民生问题，因此可以看到赖在上半场其实展现明快的节奏，预先拆弹而不打持久战，避免出现如2022林智坚论文案，一人毁全党的局面。比如撤销多位立委提名，迫使行政院或立院党团快速提出解套对案，像是性平三法、教育与少子化、居住正义、外役监。但从结果来看，赖虽然拆弹成功，未让议题延烧，但却因为撒币以及蔡政府完全执政7年的因素，几乎无法在各项议题得分。未来倘若遇到蔡英文拒绝退让，或是无法拆弹的施政问题，则势必将成为赖清德的最大隐忧。

就在野阵营来看，侯友宜确实有党内整合问题，但一旦整合成功，全台15县市和数百位党公职与参选人的攻防能量，绝对有庞大潜力。相对来看，柯文哲有更高的个人能量，但民众党屈指可数的党公职，以及容易受到两面夹攻的结构弱势，也同样是其隐忧。

整体来看，蓝绿白之间结束上半场，下半场的主旋律则将会是在野阵营与执政阵营之间。赖清德显然是守方，而侯、柯则是更具战略弹性的攻方，包括是否能整合、处于缠斗，或是出现明显强弱，其实才是决定民进党成败的关键。在野整合自然胜率最大、明显强弱次之，而缠斗则必败。