全球化可以重新定义，台湾已沦边缘和附随

来源：台湾联合报社论

台积电创办人张忠谋半年来两度谈论全球化，皆备受关注。去年十二月，他在台积电美国厂移机典礼致辞时直指“全球化已死”；最近他应工商协进会邀请演讲，主题是“重新定义全球化”。从全球化挽歌到全球化新解，他问：“这还能算全球化吗？”张忠谋并非只对全球化噩耗低回，他也积极迎接反全球化挑战，寻找重新定位与布局。对于在全球化巨浪中边缘化、又在反全球化飓风中附随化的台湾而言，张忠谋的高远瞻瞩，能给蔡政府什么启示？

对于全球化的定义，外界观点纷陈，但主要围绕贸易往来、资本流动、人口移动、资讯传播等面向，并关注它对国家主权与界线的挑战，以及财富加速集中导致全球南北差距及社会不均加剧等问题。全球化曾被认为势不可逆，即使是国际领袖峰会场外的反全球化呐喊，也只被视为老左派满足抗争的乡愁。

美国曾藉着全球化在中亚和东欧等前苏联势力范围推动颜色革命，甚至希望改变中国。然而，中国大陆的改革开放搭着全球化列车超英赶美，直到与美国陷入“修昔底德陷阱”。与此同时，压抑的国家角色逐渐抬头，国家的安全与利益终究凌驾于全球化之上，社会不公则反扑统治的政治精英与经济贵族。美国特朗普政府试图阻断全球化进程，并对中国展开贸易战与科技战，推升地缘政治风险。拜登政府上台后，体认美中无法脱钩，冲突一触即发，转而寻求建立护栏与去风险化，但改变全球化方向的企图依旧。

台湾过去长期受惠于全球化的红利，明确自己的战略定位，更一度拥有建立亚太营运中心、发展台湾成为亚太经济枢纽的雄心。但政权与政策的更迭，加上国际与两岸情势的变化，让台湾在不同的定位中漂移。台湾曾想“透过中国走向世界”，世界也想“透过台湾走进中国”；但二度政党轮替后，连说好的“跟随世界走向中国”也没了。当特朗普要与中国大陆脱钩时，民进党已认真地走向一条“没有中国的全球化”道路。

结果，蔡政府最爱挂在嘴上的全球民主联盟，转化为民主价值联盟，台湾依然常在国际上遭到主权矮化与排挤。台湾在经贸上持续被拒于区域整合的门外，被禁输陆的农渔产品根本很难走到中国大陆以外的世界。台湾同样无法走出贫富差距扩大化与青年低薪化的困境，蔡政府只能把大撒币当成青年大补帖。难堪的是，连诈骗集团的科技升级与全球布局，都跑得比蔡政府快。

台积电和多数台湾企业一样，选择了全球化。台积电在全球化中受益，在半导体领域领先全球，并成为护国神山。在美中晶片战中，张忠谋虽表态支持美国暂缓中国大陆晶片发展脚步的作法；但他也指出，美中晶片战争让晶片产业的全球化已死，自由贸易濒危，这对晶片发展没有帮助。台积电被迫在反全球化逆流中迅速反应，重新进行全球布局，并谨慎因应大国竞争及地缘风险，同时无奈地满足政府所加诸的政治任务需求。

2002年英国社会学家纪登斯访台，面对抗议全球化的声音时说，“反全球化”现象也是一种全球化趋势。张忠谋宣布全球化死讯后，又以重新定义让全球化复生。可见，全球化不死，只是需要重新定义。关键是：在全球化与反全球化的迎拒之间，如何定位、布局与作为。最怕的是，尽管蔡政府嘴上谈著全球化愿景，却无法带领台湾走出边缘的位置；而当蔡政府跟著叫嚣反全球化时，更只让台湾沦为附随的角色与棋子的命运。