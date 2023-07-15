三大发展牵动北约东扩进度

来源：台湾工商时报社论

北大西洋公约组织（NATO）峰会甫落幕，最受瞩目的三件事情分别是：俄乌战争结束后，美国才会考虑让乌克兰加入北约；土耳其不再反对，瑞典可望成为北约第32个成员国；日韩纽澳四个国家都签署了“个别化伙伴计划”，成为北约的“亚洲太平洋四伙伴国家”（Asia-Pacific Four）。这三大发展显示，在美国扮演推手下，北约从北大西洋走到西太平洋，不仅在欧洲“东扩”，还要“东进亚太”，此一世纪宏伟愿景对国际政治的影响将相当深远。

今年北约峰会于11～12日在立陶宛首都维尔纽斯举行，立陶宛是欧洲“反中抗俄”的急先锋，北约选择在此办峰会，用意不言可喻。此次会议除了瑞典成为北约准会员国（仍待各国议会同意），最重要的时刻，当属美国总统拜登发表演说之后，乌克兰总统泽伦斯基在G7领袖和两位欧盟领袖面前，感谢各国支持乌国，并希望能在战后加入北约。然而在俄乌战事胶着之际，仍有三项课题必须探讨。

首先，战争终会结束，但以什么方式、在何时结束，仍有悬念。这场战役已到了转折点，三个最可能的情境分别是：一，僵持不下，在现有控制的领土，形成军事对峙。二，在对峙情势下，释放愿意停战的讯息和善意，在美国主导下，展开和谈。三，和谈的领土疆域底线，是一个无解的问题，无论是回到去年2月24日战争前的边境疆界，或更早2014年克里米亚战争之前，克里米亚半岛仍属于乌克兰领土，都是俄罗斯总统普京在现阶段不可能接受的“政治自杀”方案。

其次，明年是国际选举大年，无论是俄罗斯、乌克兰或美国，元首都有竞选连任、输不得的重大压力。修宪后一任六年的俄罗斯总统，普京将在明年5月本任期届满，将展开另一个新的任期。在6月刚经过瓦格纳集团“一日兵谏”的凶险后，普京面对美国主导的“北约新东扩”，没有后退一步的空间。对于一任五年的乌克兰总统来说，泽伦斯基在2019年520就任后，历经冠病疫情和俄乌战争，明年同样要竞选连任。至于已宣布要竞选连任的拜登，当前最重要的目标，应该是全力终结这场消耗俄罗斯国力、裂解欧盟、削弱德国和法国影响力的战争，以便能在明年11月美国总统大选前，“国外止（热）战，国内备（选）战”。

最后，尽管乌克兰人认为，自己阻挡俄国入侵欧洲有功在先，让北约国家“东线无战事”，理当取得成为北约会员国的资格，且获得最前沿的波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚及立陶宛的大力支持，但仍不敌美国的坚持，拜登最终拍板以“战争结束”做为乌克兰加入北约的前提。

欧洲最近几年的重要变化，莫过于政治上的欧盟遭遇英国脱欧，军事上的北约陆续接纳芬兰、瑞典成为新的会员国，以及经济上的欧元区在今年加入克罗埃西亚成为第20个使用欧元的国家。俄乌战争是二战之后，欧洲大陆面对的最大规模战争，改变了欧洲国家的政治版图。由美国主导的北约，原已“英雄无用武之处”，但在俄乌战争“洗礼”后，蜕变成为本世纪影响欧洲政经社会发展，最重要的“境外国家”。

回到此次的北约峰会，瑞典获准加入北约，而乌克兰“战后再议”的结果，都是取决于需要所有人同意、共识决的机制设计。这种国际组织的决策机制，有时会让当事国感到无奈，但也方便有心人“讨价还价”。例如：土耳其强人总统埃尔多安同意瑞典加入北约，但同时要求加入欧盟；藉由同意瑞典加入，土耳其还要到想要的战机升级，美国同意推进和国会的协商，交付F-16V战机的军售案。而其在政治上的代价则是，俄罗斯已经将土耳其列为“不友善国家”。

就此观之，乌克兰未来“战后”加入北约，同样需要所有会员国的一致共识。由于涉及集体安全防御，从俄乌战争一开始，美国就忌惮于和俄罗斯对垒，以免引爆第三次世界大战。在可见的未来，乌克兰加入北约虽会被摆上正式议程，但届时事过境迁，形势发展难以预料，现在尚难论断。

至于北约在峰会公报中以强硬措辞批中国大陆挺俄罗斯、军事威胁台湾，以及日韩纽澳成为北约的“亚洲太平洋四伙伴国家”，当然立即引发北京当局的强烈反弹。北约之前有意在日本东京成立办事处，遭法国总统马克龙反对而作罢，如今藉由与日韩纽澳结盟，展现其扩张到亚太地区的意图，势必为中美、中欧关系投下新变数，造成新紧张。