埃尔多安或许“背叛”普京 却没有背叛历史

来源：香港01

作者：刘燕婷

近期土耳其一系列动作，被外界解读为对俄罗斯的“背叛”。

首先是7月8日释放“亚速营”5名指挥官。其来历乃是2022年土耳其斡旋俄乌换囚时，俄方释出的高级别战俘，当中甚至包括“亚速营”正副团长。彼时俄方要求，有鉴于“亚速营”身分特殊，这5名指挥官必须待在土耳其，直到俄乌战争结束方能返回乌克兰，而土耳其也对此予以保证。没想到1年不到，土方便突然放人，俄罗斯显然有些措手不及，克里姆林宫发言人佩斯科夫便表示，俄罗斯对此并不知情，“没有人通知我们这件事”。

接着是将在7月17日到期的《黑海粮食协议》，由于俄方表示不愿续约，协议面临失效。但据乌克兰一方透露，土耳其已承诺，即便俄方不愿续约，土国也会派遣海军，护送乌克兰粮食船只安全通行，免受俄军攻击。对此消息，土耳其并未出面澄清，显然也是想力保协议存续，即便俄罗斯反对。

再来是外界讨论最多的“开放瑞典加入北约”。7月10日北约峰会召开前夕，原本将“瑞典入约”与“土耳其入欧盟”相挂钩的埃尔多安忽然松口，同意将瑞典入约议定书提交土国议会批准。虽说批准流程与日期仍有变数，但埃尔多安如此表态已是一大进展，外界因此普遍解读：瑞典入约只是时间问题。

平心而论，上述举措反映土耳其确实有意再平衡对美关系，并为此牺牲部分俄罗斯利益，故有不少舆论为此抨击土耳其“背叛俄罗斯”。但批评者不妨扪心自问，在弱肉强食的国际关系中，究竟有多少国家能为他国利益而活？如果俄罗斯也为美国、乃至乌克兰国家利益而活，又怎会有今日的俄乌战争？

归根结底，部分批评土耳其者更多是从俄乌战争爆发后，土耳其等诸多亚非拉国家未参与对俄制裁的现实，想像出了某种土俄欧亚大联合、共抗邪恶欧美的国际关系舞台剧，却发现土耳其所为不符构想，因而生出“背叛”批评。但事实上细究土耳其与俄罗斯的关系，两国互动不仅受到地缘政治束缚，也受国际局势牵引，即便土耳其近年逐渐“向东看”，也缓和了同俄罗斯的互动，却不代表两国能颠覆既有权力结构，从各取所需走向兄弟之邦。

俄土关系的三阶段模式

观察18世纪以降的两国互动，1768年至1874年第六次俄土战争结束后，俄罗斯帝国在黑海北岸建立了势力范围，与奥斯曼土耳其的对峙来到新高峰。从俄罗斯的视角来看，其首要目标是控制博斯普鲁斯海峡与达达尼尔海峡，好让海军畅通无阻驶入地中海，为达此目标，俄罗斯必须适时与其他欧洲列强合作；但从奥斯曼土耳其的立场出发，其一来要阻止俄罗斯占领海峡，二来要抵御欧洲列强的瓜分力道，故只能在欧洲与俄罗斯间反复结盟、交战。简言之，俄土关系不仅受两国的地缘博弈牵引，也与国际政治息息相关。

由此脉络出发，可以发现18世纪后的俄土关系，在不同国际局势变换下，出现了三阶段互动模式：第一，欧陆列强形成均势下，互相敌视的两国迅速变换盟友，时而交战时而缓和，以推进各自的战略目标；第二，在俄罗斯成为多方公认的威胁下，土耳其倒向欧洲列强，求取生存；第三，俄罗斯战略重心移转下，土耳其与俄罗斯降低对峙，缓和关系，甚至进行合作。

第一种模式，最明显的便是1798年至1841年。在此期间，奥斯曼土耳其为避免自身解体，经历了对俄结盟、保持中立、对俄交战三种情境；而俄罗斯虽希望控制海峡，却也没有实现这一目标的一致政策。例如，1798年拿破仑入侵埃及后，奥斯曼帝国为抵御法国进逼，选择与俄罗斯签署协议，约定彼此在受到第三国（即法国）攻击时进行军事合作。然而1806年局势有所和缓后，奥斯曼便与法国进行谈判，俄罗斯也联合英国于1807年企图占领海峡，并在行动功败垂成后，转与法国进行谈判。但拿破仑评估，一旦俄罗斯成功占领海峡、进攻奥斯曼，奥地利将成为巴尔干秩序崩溃的直接受益者，故法俄最终没能结成实质同盟。

类似案例多不胜数，包括1809年，奥斯曼为牵制俄罗斯争夺摩尔达维亚、瓦拉几亚，选择与英国结盟；1812年拿破仑进攻俄罗斯，沙皇被迫同意奥斯曼开出的势力范围要求，换取后者退出拿破仑战争；1825年奥斯曼任命的埃及总督穆罕默德·阿里率军登陆希腊、镇压叛乱，引发英法俄三国舰队联合干涉；1833年，穆罕默德·阿里在法国支持下进入叙利亚，遭到背刺的奥斯曼遂转向俄罗斯求援，1840年英俄普奥便联合围击法国，穆罕默德·阿里终于撤回埃及。

第二种模式，最明显的便是1841年至1878年。此一时期，由于俄罗斯实力大幅成长，英国成了欧洲反俄罗斯联盟的领导人；而在英国庇护下，奥斯曼帝国作为反俄盟友，获得了生存的战略机遇。例如1853年爆发的克里米亚战争，奥斯曼海军虽在黑海南岸败于俄军，但英法随后于1854年派遣舰队进入黑海，1856年战争结束在俄罗斯的让步中，奥斯曼获得了21年的平静期，直到1877年巴尔干在俄罗斯支持下再度叛乱，奥斯曼土耳其才对俄宣战。

虽说此次土军同样不敌俄军，但俄罗斯再度面临外交孤立的困境，英国依旧反对任何允许俄罗斯接管海峡的解决方案，甚至不惜派遣军舰穿越达达尼尔海峡驶向伊斯坦布尔，展现准备动武的决心。最终德国出面调停，各方签署《柏林条约》，藉由将英国、奥匈帝国引入巴尔干地区，阻止了俄罗斯的独大。

第三种模式，则由1878年柏林会议持续至1914年一战爆发。此一时期，奥斯曼土耳其面临来自英法的裂解压力，俄罗斯则因为大战创伤，放弃了占领海峡的长期目标，并且逐渐转向远东，土俄都不再视彼此为首要威胁，维持了36年的缓和期。当然期间双方仍有摩擦，例如俄罗斯便持续支持高加索地区的民族独立运动，间接导致奥斯曼土耳其在1915年发动针对亚美尼亚人的大屠杀。但整体来说，这一时期的土俄关系未有此前的兵戎相见，更多是得益于俄罗斯的战略转向。

“背叛”的本质就是再平衡

综上所述，由于土耳其与俄罗斯的势力范围犬牙交错，又与西方列强形成复杂权力结构，即便双方关系有所缓和，也往往是合作中带着摩擦。

1914年一战爆发后，奥斯曼土耳其未能免于战火，并与沙皇俄国再度短兵相接，尝到了惨痛败绩，俄军一度在1916年占领安纳托利亚东部，但在不久后就因1917年革命退出战场；奥斯曼土耳其虽暂得喘息，却也在战后被迫解体。观察此后土耳其共和国与苏联、乃至俄罗斯联邦的互动，不难看出历史重演的既视感。

首先是1952年土耳其加入北约，至1991年苏联解体。这段时期的俄土互动，便与1841年至1878年极为类似，也就是英国成为反俄联盟领导、奥斯曼压力缓解的“第二种模式”；只是这一时期的反俄领导已经不是欧洲国家，而是大西洋彼岸的美国，而土耳其作为反苏前线，必须仰仗美国为首的西方集团庇护，才能抵抗苏联的军事压力，包括索求安纳托利亚东部领土与要求通过海峡。

当然，这一期间两国并非没有缓和机会。1962年古巴导弹危机后，美苏关系有所缓和，土耳其则与美国在1964年因塞浦路斯问题爆发龃龉，土耳其开始尝试与苏联发展关系，并在1967年获得第一批用于发展工业项目的苏联信贷。但不久之后苏联入侵阿富汗、伊朗伊斯兰革命爆发，美国又开始重视土耳其的战略角色，土耳其也担忧苏联入侵阿富汗后，下一个就是自己，故美土双方最终又在反苏立场上取得共识。

而1991年冷战结束后至今，俄土关系则可以看到1878年至1914年的“第三种模式”重演，即双方无意在核心势力范围上高强度对峙，进入了相互合作的缓和期。其中最显著的便是俄土贸易量的持续成长，尤其是俄罗斯对土耳其的天然气出口。2012年俄罗斯更是成为土耳其的第二大贸易伙伴，年贸易总额达333亿美元，占贸易总额的8.6%（仅次于德国的9.8%）。

在此期间土耳其与西方的分歧进一步加深，包括加入欧盟持续受阻、美国在叙利亚扶植库尔德武装等，都让土耳其开始了“向东看”的战略调整，例如在2016年起三度进军叙利亚北部。而虽说土军在叙北一度与俄军交火，但双方最终仍是形成了共生的均衡，土耳其也参与俄罗斯主导的阿斯塔纳和平进程，协调叙北秩序。2017年9月，土耳其更是不顾美国反对，悍然对俄采购S‑400导弹防御系统，导致自己被排除在第五代F‑35战斗机的联合生产和采购名单外，美国国会随后也拒绝为土耳其F‑16进行升级。

当然，这一时期的俄土关系也并非毫无摩擦，例如2014年土耳其就表态反对俄罗斯并吞克里米亚，2015年更发生土耳其击落俄罗斯SU‑24战机的冲突，导致俄罗斯一度对土耳其祭出蔬果出口制裁。但也可以发现，这一时期的俄土摩擦都不能逆转两国关系的和稳递进，关键原因或许是双方都避开了围绕海峡势力范围的陈年致命争议，所以俄土关系的缓和局面未受影响。

如此说法，可以从土耳其的一个举动看出端倪：2022年2月24日俄乌战争爆发后，土耳其火速援引《蒙特勒公约》，在27日对俄关闭海峡，明显是担忧俄罗斯趁及扩大在黑海的军事存在、影响土耳其安全。由这一动作来看，源自历史的焦虑依旧隐隐作痛，且是俄土关系的重要命门；但换言之，只要避免触动这一导火索，俄土关系都有机会维持1878年至1914年的缓和状态。

再聚焦今日人称“背叛”的俄土互动，土耳其所为其实意在平衡对美关系，包括以开放瑞典入约，换取美国在F‑16的升级采购上开绿灯，以及争取西方投资，来缓和土耳其的通胀危机。但这不代表俄土关系将重回1841年至1878年、1952年至1991年的高强度阵营对峙状态，一来如今的俄罗斯已没有沙俄、苏联时期的军事实力，二来美国与欧洲也已不如1952年土耳其刚加入北约时势大，能严格规范盟友行动，否则土耳其就不会在2017年对俄采购S‑400导弹防御系统，也不敢在2022年至2023年抵制芬兰、瑞典入约，并以此对美要价。

换言之，如果不是土耳其此前“过于亲俄”，就不会有如今的“再亲美”，而被外界视作“倒戈”的再平衡策略，其实本来就是土耳其历史上的外交常态，差别只是俄罗斯扮演了什么角色。而作为俄罗斯总统的普京不可能对此一无所知，否则就不会在2022年5月土耳其表示抵制芬兰、瑞典加入北约时，便公开表态称“俄罗斯对于两国加入北约没有意见”，原因除了避免外界炒作“战线北扩”外，也显然是评估土耳其迟早会让步，所以对于埃尔多安的抵制不抱希望。

聚焦当下，此次“再平衡”过后，俄土还是会就可合作议题进行协作，例如协调叙北秩序，但这不代表两国就是战略同盟，能在所有议题上同气连枝；从另一个角度来看，这虽不是埃尔多安第一次“背叛”普京、也不会是最后一次，却不意味俄土关系即将严重恶化。观察当下国际局势、俄罗斯的战略重心安排，在可见未来内，俄土还是有极大机率能维持和缓互动的“第三种模式”，在摩擦中寻求合作，在合作中持续算计。即便再有“背叛”，也大抵会是普京可以容忍、埃尔多安也能控制的“背叛”。