有台湾特色的外役监有卖点？

来源：台湾联合报

监狱在许多国家已成为知名观光卖点。例如旧金山近海的恶魔岛监狱，结束联邦重刑犯监狱角色后，成为旧金山必访景点，单是囚犯越狱的故事就很吸引人；南非开普敦与桌湾对望的罗本岛监狱也是必访景点。台湾的监狱有无卖点？有，不是高墙、铁丝网的传统监狱，几所外役监各有特色，再加上各自特异的故事，当然有卖点。

位在旧金山湾的恶魔岛面积很小，海拔也不高，但礁岩四面都是峭壁，形势非常险峻；恶魔岛距旧金山陆地很近，但其间的海流极为湍急，传闻狭窄的海域栖息了最凶猛的鲨鱼，就这些陈述就极有卖点；解除联邦监狱任务后几十年开发旅游，光听导览员讲述精彩离奇的越狱故事，恶魔岛还真吸引人。

南非开普敦海域的欧本岛监狱也很近陆地，这所监狱也以严酷著称，有“南非恶魔岛”的别名，最著名的人文事迹是关押过南非国父曼德拉。曼德拉前后入狱二十七年，超过一半在欧本岛。欧本岛解除监狱任务后转为军事基地及痲疯病收治所，参观监狱的游客必看曼德拉的独居、极简陋牢房，很难想像被关那么长的时间是怎么度过的。

台湾的外役监或许在历史、地理、自然景观上难以与美国、南非的恶魔岛监狱相抗衡，但台湾外役监的故事绝对够精彩，不下于恶魔岛本尊，绝对有台湾特色。几所外役监狱没有传统监狱的高耸围墙，更看不到围墙顶好几圈铁丝网；没有围墙，门房、门禁都省了，手铐脚镣也省了，受刑人可自由活动，每星期有眷探假，还可以接家人来监所同住。

这样的外役监简直像渡假村！没错；外役监的设施宣称是要协助受刑人及早回到正常的社会生活，因而有形的管理界线存在得相当模糊；外界批评转外役监服刑要经过官方遴选过程，设计“遴选”，自然多了人为操弄空间，因此有权势的人堂而皇之进外役监纳凉，这不难分辨，只要台湾法务部愿意公布外役监受刑人资料，谁有权有势？不必多说。

外役监条例又送进立法院要修，要加严遴选程度，但照例看不到修法进度；只要还有遴选，还是只有权贵能直通纳凉外役监，除非法务部先矫正自己，否则难以矫正。