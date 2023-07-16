走入白宫：务实台独还是倾美幼稚病？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

民进党总统参选人赖清德曾界定2024大选是“民主与专制”的选择，最近又把选举定义为“中南海和白宫”的选择，并宣示政治目标是“走入白宫”。相关谈话引起许多争论，最辛辣的是民众党总统参选人柯文哲的批评，他狠酸赖清德是要“选美国州长或应征白宫外佣”？其实，赖清德政治目标的宣示，除了自我矮化外，也反映出台独凌驾民主、务实变成躁进等问题。

赖清德竞逐大位，部署已久。赖记取四年前挑战蔡英文却被网军侧翼打到求饶的教训，这次从“重新定义台独”出发，一路“尊蔡”，并且试图在蔡英文所提“四个坚持”的庇护下，寻求台湾民众可以接受、美国能够默许的“台独现代意义”新解。然后，赖清德一方面压制民众的“疑美论”，一方面澄清美国的“疑赖论”；投书《华尔街日报》是重要输诚，高喊“走入白宫”，更是赤忱表忠。

赖清德强调，朝向白宫这个方向是“对台湾社会不悔的承诺”，从李登辉、陈水扁、蔡英文，接续到他，甚至之后的总统，都会持续在这条路前进，最后走入白宫，达成长期追求的政治目标。显然，赖清德正在建立一个自李登辉以降延续不绝的倾美道统，而赖清德正是继承这个新政治道统的天选之人。

但恰好是从李登辉到赖清德的这个新道统，让台湾付出越来越沉重的代价。赖清德难道看不见李登辉走进美国的代价，就是第三次台海危机吗？难道看不见陈水扁闯进美国不成而迷航流浪，还被斥为麻烦制造者吗？又难道看不见蔡英文反向操作让美国众院议长走进台湾，同样引爆第四次台海危机？那么，在美中努力建立护栏、重启对话之际，赖清德还想在挺进白宫的道路上制造什么骇浪？

事实上，关键仍在两岸关系。台湾的外交与国际空间持续受到两岸关系的影响，迄今仍然是无可奈何的事实。在两岸政策与外交政策的关系上，两岸政策仍应是上位政策。两岸关系和平稳定发展，建立互信，沟通无碍，台湾要走向世界，就不致引起北京疑虑，自然拥有较大的外交空间与世界舞台。马政府任内达成一百多个国家免签的目标，台湾出席世界卫生大会等国际参与，就是最佳例证；而蔡政府时期的断交潮与被拒世卫大会门外，则是明显对比。

对台湾而言，台美关系仍然无可取代，但美国利益并不完全等于台湾利益；对美国而言，台湾战略地位重要不能丢失，但绝不允许破坏美国利益与美中大计。台湾的总统如能昂然走进白宫，当然是台美关系的重大突破，但把走入白宫高悬为总统的最终政治目标，谄美的姿态却把尊严完全矮化了。

另外，在台湾民主发展过程中，台独长期依附民主而生，如今则凌驾民主之上，民主的价值也被台独的目标取代。但对赖清德来说，从重新定义台独开始，就在同时重塑人设，辛苦多时，对美努力输诚，一下打回台独本色，逐渐驱散的“疑赖论”，恐怕又要笼罩头顶。

秦始皇出巡，刘邦看了兴起“大丈夫当如是也”之叹，项羽看了更说“彼可取而代之”。但最后项羽刎于乌江，刘邦开创大汉基业；志气、抱负与器识都是关键。赖清德看到日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦先后走入白宫，大叹台湾不该差那么多，认为台湾总统要有走入白宫的志气、抱负与政治目标。但在美中博弈与台海对峙的格局下，赖清德宣示政治目标是要走入白宫，这是务实台独工作者流露的躁进本色，或是犯了倾美幼稚病？