解读统合矛盾之德国对华战略

来源：联合新闻网

作者：张竞

7月13日德国联邦政府以《China-Strategie der Bundesregierung》(Federal Government Strategy on China)为题，同时公布德文与英文译本之德国联邦政府对华政策；由于德国本身为欧洲大国，并且就欧盟会员国来说，确实具有举足轻重地位，因此本分政策文件自然受到多方瞩目。

德国朔尔茨政府从上台以来，早就对外公开表述过，有意针对德国与中国大陆之双边关系，透过彻底检讨整体架构，撰拟本项政策文件。同时德国联邦政府就本文件之撰写方针与基本立场，早就经过各项管道多次对外透露相关要点，因此当对外公布全文时，其实并未特别宣示任何预期之外最新政策；整个说来算是充份显现出德国对华政策之稳定性与一贯性。

不过从整份连封面封底都算上，篇幅长达64页之德文版，对照40页之英文译本，再加上刻意以围棋布局作为封面，对照诸多国家与国际组织在撰写对华政策文件来说，德国政府在撰写文字与编辑处理上，确实是相当用心毋庸置疑。

整体来说，德国政府在撰述对华政策时，显然是必须运用高度政策论述技巧，将双方关系中诸多要点，以“对立统一”之辩证思维，以便统合取舍进退间之矛盾关系，以便精准定位出柏林与北京相互间，同时存在合作伙伴、竞争对手以及体系性对立者(partner, competitor and systemic rival)之多元与矛盾关系。

德国政府在处理对中国大陆政策时，其实并不讳言在其战略算计公式中，确实存在欧盟与美国参数。特别是针对华盛顿与北京对立政治现实，其强调相互间之协调关系时，亦坚定表达其将维护本身政策立场，不会附和与扈从他人原则。但对于支持欧盟整体对华政策，柏林却毫无保留亦不含糊地表述其政策与欧盟立场之一致性；从此等论述差异之间，吾人自然更能理解德国对华政策之基本原则。

当然就台北视角切入，审视该文件提到台湾共计13次之论述内容，虽然能够理解到柏林重视与支持台北参与国际社会之期待，但却亦能看出不论其与台湾未来要有任何互动，柏林还是会坚持一个中国政策；而且柏林亦明确两度表达，其对透过和平手段，并在双方同意前提下，方能改变台湾现状之政策立场。

在此政策文件中，柏林亦不回避论及新疆与西藏各两次，再加上三度提到香港，当然此等论述内容必然会引起北京不快，但柏林若是考量阅读该份政策文件各个不同对象之期待，显然此等论述势不可免，但整体说来，其却绝非柏林对华政策之主轴与基调。

总而言之，从近年来华盛顿擂起战鼓对着北京点名叫阵，确实是影响到欧盟整体与个别强权之对华政策。北京基本上确实是不希望欧盟或是特定国家完全扈从美国，但从各个欧洲国家都必须同时回应华盛顿邀请其加入对华共同阵线，但又不甘心冒着开罪北京风险，毫无条件地跟随美国为其政策背书来看，各国都必须在对华政策论述上，想办法统合此等政策矛盾与进退两难。

不过国际关系毕竟不是修辞学，处理国际政策也不能光靠外交辞令来粉饰太平。德国政府对华政策是表达其主观之政策意愿，但双方未来关系真正运行轨迹，还是要看后续发展之客观环境，理想是不能当饭吃，没有人会跟荷包开玩笑。所以战狼若是不能真正咬到对方肉痛，恶狠狠地叫再大声也没有用。毕竟外交靠的是实力，北京要是没有让柏林有所顾忌本钱，这份对华政策用词遣字就会更加强硬；外交现实就是如此，吾人也不必拿什么价值同盟来自我欺骗。

未来美国、中国大陆与欧盟在外交上还是会继续上演合纵连横戏码，假若要想看透其中奥妙，不妨先回头重温战国策，来寻找解读这些外交翻云覆雨之灵感吧！

作者是中华战略学会资深研究员