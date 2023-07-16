“无声杀手”渐成常态 欧美多地推热浪等级制

来源：明报

在全球气候暖化下热浪渐成新常态，诸如西班牙南部城市塞维利亚（Seville）和美国加州等地开始实施或草拟制定热浪等级制，借此采取适切需要的支援措施和提高公众警觉。

“热浪”一词原指涉太阳活动周期，1890年代首用以形容极度炎热天气。据世界气象组织（WMO）定义，热浪为连续5日或以上单日最高气温高于当地往年同期平均气温5℃或以上。近30年间，欧洲、美洲和亚洲多地已陆续增订酷热警告，例如香港天文台2020年首次发出酷热天气警告，以标示气温33℃或以上，今年再增设“极端酷热”级别，即预测普遍气温达35℃或以上。

近年面对热浪频仍的塞维利亚，去年6月创世界先河，实施热浪3级警示制度，甚至仿效太平洋和大西洋的热带气旋命名制度，以倒序西班牙字母为最酷热的第三级热浪命名。过去一年，当地两度为持续逾40℃高温发出第三级热浪警示，即去年7月底热浪“索埃”（Zoe）和今年6月26日起的热浪“亚戈”（Yago）。

助规划采取措施 评估致命可能

塞维利亚市政府表示，制定热浪级别和命名，有助该市遇上热浪时有所规划和采取措施，帮助最受影响人士。市内专责部门会按昼夜温度和湿度，以及天气对人类健康潜在影响和致命可能，将热浪由轻至重分为1至3级，并在不同热浪级别下实行相应措施，例如开放市立游泳池、开放冷气中心、派遣医务人员探视长者或具风险人士等。

希腊多个城市去年也推出热浪等级制，只是没有命名。美国的洛杉矶、迈阿密、密尔沃基、堪萨斯城等亦已开始测试类似计划，加州去年9月率全国之先制订《热浪等级机制法》，要求加州环境保护署2025年元旦前制定热浪等级机制。

华盛顿智库大西洋理事会洛克菲勒基金会复原力中心（Arsht-Rock）提醒热浪是“无声杀手”，可对经济造成看不见破坏和人命损失，比其他气候衍生危害可令更多人丧生，其危险“被严重低估和严重误解”，制订等级与命名有助提高警觉。