遍体脓包 国民党气数将尽了吗？

来源：中时电子报

作者：林保淳

国民党真是“多事之秋”，从征召开始，就是一片杂音，人人各拥其主，攻诘不休。及至侯友宜出线，挺郭者还是不甘心，郭也故意神隐；到如今侯友宜从老大变成老三，“换侯”之说，不绝于耳，郭台铭蠢蠢欲动，希望能取而代之，而已明示要当“啦啦队”的韩国瑜，也被如郑丽文等挺韩者硬是想让他披挂上阵。连带着，连国民党的朱立伦也感受到庞大的“换朱”压力。

大敌当前，开战在即，整军经武犹嫌慢人几拍，而自家阵脚不但未定，连推出的主帅都遭到怀疑，这种部队，还能期望可凝聚士气、旗开得胜吗？金溥溥聪扬言要挤出国民党的“脓包”，可如今遍体脓疡，挤哪个是好？

侯友宜的表现，到目前为止，是被“看衰”的，此所以“换侯”之议，暗潮汹涌。反正国民党又不是没有阵前换将的前例，而且正是在朱立伦掌党任内，当时既可“换柱”，如今难道“换侯”就万万不可吗？但是，“换柱”之后，朱立伦出马，结局又是如何？

当初“换柱”，洪秀柱虽也是不情不愿，但洪秀柱是国民党内孤鸟，内无奥援，也只能饮恨吞声。但是，侯友宜拥有新北市破百万选票的辉煌纪录，手底下团队虽弱，却仍有一票支持者，能甘心被“换侯”吗？防砖条款订在15%，“换侯”之后，这15%肯缄默无声吗？人人都说侯友宜是“阿斗”，你真的相信一个“阿斗”能连任新北市长，并以悬殊的比数大胜对手吗？

如果真的“换侯”成功，大概就只有郭台铭与韩国瑜两个备位人选的了。郭台铭的跃跃欲试，当然是不难看出的，其丰厚的财力资源、企业经营的声望，也让人颇有期待，但是，挺郭的声浪虽然不小，反郭的声音，难道就会小于此吗？

韩国瑜虽历经两次挫败，竟还能在政坛上维持其不衰的声望，可以说是魅力无穷，至今无人能出其右的，是以也拥有一票坚定的支持者。但是，欲将黄袍加诸于人身，也得看此人愿不愿意穿戴上去。韩国瑜其实已明白表态，以他的性格，会出尔反尔，做东山再起之想吗？

国民党目前面临两大难题，一是要不要“换侯”，一是“换侯”之后，谁来接手？“换侯”恐怕是很难成功的，7月19、23的中常会，一拍两瞪眼，可以见出真章。但如果成功了呢？由郭台铭，还是韩国瑜接手？恐怕还是会有更剧烈的争议吧？

金溥聪于国民党多事之秋，衔命出马，许多人期待他能成为国民党的诸葛亮，但他真的有这样的能耐吗？诸葛亮出师之前，谨慎叮咛阿斗，“宫中府中，俱为一体”，攘外必须先能安内，金溥聪如果连“宫中府中”都搞不定，还有资格说是诸葛亮吗？

国民党的问题，千丝万缕，其乱如麻，会不会是“气数将尽”的征兆？金溥聪号称“小刀”，其锋锐的刀锋，能否斩断这一团乱麻、针挑出这几处“脓包”？

在目前总统大选“三脚督”的情况下，其实国民党再如何整合，由谁出马，也将是竹篮子打水一场空的，即便能胜过柯文哲，跃居第二，那又如何？“文无第一，武无第二”，胜者全碗捧去，败者连汤汁都没得喝，赖清德的35%，稳稳在握，乐得坐山观虎斗，这一局，他就是可以便便宜宜作获利的渔翁了。

政治像是一块大饼，人人皆想分而食之，最怕的是有一个强横霸道的人，先划出一大块当禁脔，不容他人染指，剩余的部分，就让别人去争去抢，最好是争抢得头破血流，反正再如何争抢，也动不到自己这块，搞不好还能从中渔利。最可怪的是这些争抢的人，只盯住眼前这一小块，拼死拼活，厌少嫌小，殊不知跨出一步，那一大块才是最值得争抢的。即便争抢不到赖清德的35%，但两弱相加乘，也还有65%，鹬与蚌各退一步，各松其口，鹬飞青天，蚌归大海，不仅足以自保，而渔翁想得利，恐怕就是戛戛乎其难哉了。