反制之外 合作才能共赢

来源：中时电子报

旺报社评

荷兰宣布从9月1日起对部分先进半导体制造设备实施出口管制，中国大陆商务部和海关总署随即公告8月1日起对镓、锗两种金属实施出口管制，理由是“维护国家安全和利益”，此次出口管制势必影响全球半导体产业下游产品供给，美国、荷兰、日本等国首当其冲。

镓、锗属于关键稀有金属，被视为战略资源。镓被称为“半导体工业的新粮食”，广泛应用于半导体和光电材料、太阳能电池、医疗器材等，锗在电子技术和通信领域应用广泛。大陆镓、锗储量在全球处于垄断地位，出口管制被视为对美国联合盟友在半导体产业上对大陆围堵、断链的反制。美国对大陆相关产业采取遏制性措施，大陆采取反制措施回应，将导致全球市场受损，全世界共同“埋单”。

试想如果大陆不反制会怎么样？在大陆看来，将纵容美国在各个领域继续“切香肠”，损害大陆发展利益，并对全球发展带来长远影响。从美国发动对大陆关税战到对华为、中兴等科技龙头企业发起制裁，到在高端芯片等领域对大陆实施供应链“禁令”，从佩洛西访台到蔡英文过境美国，大陆都做出了不同程度的反应，采取了反制措施，行为背后有其目标和逻辑。

其一，以斗争求和平、求合作。斗争这两个字，两岸文义略有不同，在台湾带有负面性质，大陆则受中共唯物辩证法影响，属于中性用词。斗争的目的在改变旧事物，推动新事物的实现。反制是为了让各国回到和平、合作的路径，这与追求霸权，以遏制对手为目标并不同。

大陆近年来虽对敢于斗争、善于斗争多所着墨，但无论在中共党章还是政府工作报告中，和平发展、合作共赢都是其稳定的价值理念，斗争是为和平发展、合作共赢服务。

其二，以“防守性”反制来维护正当利益。中共十八大以来，大陆加强了涉外领域立法。从2020年《中华人民共和国出口管制法》，到2021年《中华人民共和国反外国制裁法》、2023年《中华人民共和国对外关系法》等，一系列涉外法律的发布和施行，为大陆维护自身权益提供了合法性和可预测性。

可以看到，大陆涉外法律在本质上具有“防守性”特征。譬如，《中华人民共和国对外关系法》第33条规定：对于违反国际法和国际关系基本准则，危害中华人民共和国主权、安全、发展利益的行为，中华人民共和国有权采取相应反制和限制措施。

美国国务卿布林肯6月访问中国大陆时，大陆国家主席习近平表示，中国尊重美国的利益不会去挑战和取代美国。同样，美国也要尊重中国，不要损害中国的正当利益。任何一方都不能按照自己的意愿塑造对方，更不能剥夺对方正当发展权利。

其三，反对霸权和强权政治。《中华人民共和国对外关系法》提到“促进大国协调和良性互动”，也提到“反对霸权主义和强权政治”。从中国的视角来说，美国是霸权国家，尤为擅长从战略战术层面遏制竞争对手；而大陆作为最大的开发中国家，致力于塑造公正、合理的国际秩序和平等、相互尊重的国家间关系。

中华文化强调包容、和谐，但面对强权，大陆需用对方听得懂的方式来沟通，反制是其“语言”之一。短期来看，大陆反制行为会对全球市场带来一定程度冲击，但从长远角度来看，有助于改变全球经济和政治气候。值得注意的是，反制需警惕话语陷阱。在美国极限施压下，大陆必会反制，反过来亦容易被西方拿来证明确实需要对大陆“去风险”，在展现反制强硬姿态的同时，展现与全球合作共赢的意愿与能量，将有利于中国取得更多国家的支持。

经济学家出身的美国财长耶伦，访中前后均表态，美国不希望与中国大陆脱钩，希望中美关系能循这一理性判断回归正轨，也希望反制措施最终朝着促和的方向进展，让全球受益。

在中美角力之间的台湾，需要规避做遏制大陆的“马前卒”和反制的“替罪羊”。无庸置疑，一段时间内美国将持续遏制大陆，大陆也会继续反制，蔡政府若一味配合美国“切香肠”，恐怕会切到台湾自己的肉。