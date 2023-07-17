台积先进制程为何全押台湾

来源：联合报

作者：简永祥

台积电将在新竹宝山、中科和高雄同步布建2纳米先进制程，也向政府提出在桃园龙潭建立1.4纳米生产基地的计划，显示其仍将台湾作为提供全球先进制程晶圆代工服务的生产重镇。面对韩国三星及美国英特尔都有政府支持，台积电超越地缘政治风险在台湾建构完整半导体群聚生态系，仍可维持全球晶圆代工领先地位。

台积电将先进制程几乎全数集中台湾，仅碍于白宫压力，在美国亚利桑那州厂计划斥资400亿美元（528亿新元）兴建两座12吋厂，首座4纳米制程厂虽面临工程延宕，但第二期工程生产3纳米制程的计划，已展开整地及基础建厂作业。这意谓美国可能是台积电唯一在海外先进制程生产据点，某种程度符合美国奖励晶圆制程的政策，也达到客户要求分散地缘政治风险的要求。

不过，台积电未来计划在新竹宝山、中科、高雄和龙潭等地布建2纳米及1.4纳米制程，加上南科的5纳米、4纳米和3纳米全数产能相比，台积电先进制程重心几乎全押在台湾。

日本前三大半导体设备商日立先端科技上月底宣布，在台成立日立先端半导体技术发展中心，日立高层受访时强调这是应大客户（指台积电）要求，当时台积电包括资深副总林锦坤、先进研发副总章勋明、处长林焕哲、处长陈昭成、副处长张铭庆和资材管理资深经理张钧琳均到场祝贺，即可看出台积电对支持台积电建构在地化快速打击部队的半导体设备大厂由衷感谢 。

台积电董事长刘德音曾说，美国与中国大陆都不能没有台积电，地缘政治问题远大于半导体，不同层次也不互为因果。台湾半导体产业在世界地缘政治紧张中有稳定作用，如果台湾半导体做得更好，美陆会有更多考虑。此外，台积电不是受到美国压力才去设厂，而是客户生产的晶片用于国防及军事用途，因此希望能在美国生产这些晶片。

台积电供应链透露，台积电正号召全球前十大半导体设备商和材料和化学品厂，在台设立生产据点，当前布局是要壮实台湾、放眼全球，结合全球半导体生态系打世界杯。

台积电去年量产3纳米，2025年量产2纳米，2026到2027年量产1.4纳米，因先进制程决胜关键必须是晶圆厂、设备厂和材料厂三方共同解决，台积电因此召集相关供应链在台设厂。

去年11月以来，国际大厂包括默克集团、美商科林研发、英特格、艾司摩尔、日立先端科技等相继宣布扩大在台投资；美商应材及东京威力科技，也宣布在台成立先进制程设备训练中心，这些布局的目的，是要将台湾打造为全球半导体最先进制造中，国际长期可信赖的供应链伙伴。

台积电想完成此大计，一样会面临人才短缺、缺电、缺地等诸多挑战，但若台积电将这重心放在海外，挑战更大。