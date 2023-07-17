德国电动车：中国和特斯拉的双重压力

来源：德国之声

作者：闫骏

经历了冠病和俄乌战争时期的疯狂涨价，如今全球的电动汽车在规模化效应和特斯拉降价的推动下，打起了如火如荼的价格战。德国车商在其中表现不俗，但是需要面临特斯拉和中国市场带来的双重价格压力。

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德国联邦交通管理局（Kraftfahrt-Bundesamt，简称KBA）公布的最新数字显示，今年上半年，在德国电动汽车市场排名第一的汽车品牌仍然是特斯拉。卖出了超过3万6000辆电动汽车。但是紧随其后的德国老牌车商大众汽车，正在缩短与特斯拉的距离。

虽然大众汽车VW作为单一品牌在今年1月至6月期间至卖出了约3万4000辆纯电动车，微弱落后于特斯拉。但如果把大众汽车集团包括奥迪、斯柯达、西亚特和保时捷在内的其它品牌一同计算，大众汽车集团仍然稳坐德国电动汽车市场的头把交椅。

除了大众之外，包括宝马、奔驰在内的其它德国车商今年上半年度的电车销售量与去年同期相比都有所增加。但是如果和去年下半年相比，除了电动E级车型的梅赛德斯外，其它德国市场上的前五大品牌销量都有所下降。主要原因是德国政府从今年1月1日开始削减了对电动车市场的补贴力度。消费者能够直接享受的购车补贴从6000欧元（8898新元）降到4500欧元，而且新车的厂商指导价格还必须在4万欧元之下。所以去年下半年，德国的电动汽车市场呈现出一波抢购高潮。

销售竞争或进一步加剧

但是如今这股高潮已经迅速回落。特斯拉目前的产量已经超过销售量。而德国车商目前出货的订单，一大部分还来自德国政府没有降低对电动车补贴的那段时间。德国汽车行业专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）向德新社表示，今年下半年，销售竞争可能会进一步加剧，从而迫使电动汽车价格明显下降。

“我们现在看到的数据显示的是昨天的情况。”目前的交付主要来自老订单。Dudenhöffer强调，德国的电动汽车市场比看起来要弱势。“相比之下，订单新增量明显低于2022年。”

同时，德国电动汽车市场上一些其他品牌的情况更加糟糕：“在拥有许多小型车和低端中型车的品牌中，销售量部分减少了很多，因为降低补贴对其冲击更大”，Dudenhöffer解释说。这也体现在德国联邦交通管理局的数据中：雷诺、欧宝、菲亚特以及在某种程度上也包括现代汽车，这些品牌在一年前还展示出强劲的销售数据，但现在已经有所下滑。Dudenhöffer认为，大众汽车最近给出了更多的折扣，这也是大众汽车能够避开销售下滑的一个原因。

但这可能只是开始：“我预计在欧洲的电动汽车市场上会有激烈的价格竞争。”这位行业专家在接受德新社采访时表示。

中国市场的价格大战

中国作为电动车生产和销售大国，正在经历一场前所未有如火如荼的汽车价格大战。在今年1月特斯拉宣布大幅度下调其主力车型Model 3和Model Y的价格后，比亚迪、东风等40多家车企陆续跟进，价格战先是在燃油车阵营引爆，然后已经蔓延至电动车。

如今，这场价格战也有蔓延到欧洲的趋势。首先，特斯拉作为行业的领头企业，得益于对每个生产环节的严格成本控制，其2022年的毛利率仍然有大约26％。在大多数新兴电动车产商仍然处于总体亏损的市场上，特斯拉仍有降价空间，但是让其它厂商已经基本无路可退。

中国电车价格战蔓延至欧洲

这也就逼迫着在中国生产电动车的其它商家不得不纷纷大幅度降价应对。在包括蔚来、比亚迪、领克、MG、东风等中国电动车品牌纷纷抢占欧洲市场的今天，中国的价格战影响欧洲市场的趋势已经显现。比如中国车商收购英国品牌的MG4如今在德国的补贴前售价从3万2300欧元起步，比它来自德国大众的同级竞争者ID.3便宜了7700欧元，价格差近20％。另外有包括东风汽车在内的中国车商，更是已经开始占领西班牙在内的南欧市场，根据当地的消费水平，推出了在1万至2万欧元之间的多种低价电动车型。

中国产电动车的价格优势，也已经引起了德国主流媒体的注意。德国电视一台“每日新闻”（Tagesschau）近日发文称，在中国市场上，一辆ID.3的价格换算为欧元大约为1万5800到1万8900之间。 而德国之声调查发现德国市场上目前ID.3的起售价格算入补贴后大约为3万5500欧元，比中国市场的价格超出两倍。

虽然产生这种差距的原因，一方面是由于欧洲和中国对电动汽车的安全性能要求不同，另一方面是大众等车商在中国的降价行为有时间、车型和数量上的限制，同时这款车的生产地区也分为德国和中国两地。但电动汽车近期内会继续降价的趋势已经明显。有德国“汽车教父”之称的杜登霍夫预计，特斯拉目前来看还有5％至10％的降价空间。特斯拉未来的降价幅度，也会决定其它车商的价格走向。