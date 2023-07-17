中央深改委会议近日强调的这项战略任务，有何深意？

来源：中国新闻周刊

作者：张燕生

7月11日下午召开的中央全面深化改革委员会第二次会议强调，要建设更高水平开放型经济新体制，这是我们主动作为以开放促改革、促发展的战略举措。会议表示，要积极主动把我国对外开放提高到新水平。

当前，基于规则的全球化已经陷入停滞，世界经济贸易增长的黄金期结束了；基于开放的全球贸易投资开始减速，贸易政策出现从推动货物、服务、人员、资金、数据等跨境往来自由便利转向所谓高标准、去风险化、保护主义；基于合作的全球供应链体系正在重塑，从离岸制造到回岸制造、近岸制造、友岸制造，世界正形成两大平行的贸易和产业体系；中美战略竞争，正演变为守成大国对新兴大国的制裁、打压和阻遏。

这样的国际环境还是发展的重要战略机遇期吗？和平与发展还是当今时代的主题吗？世界可以避免出现1920、1930年代曾发生过的失序、冲突和对抗吗？

中华复兴的历史经验证明了一个深刻的道理，“开放带来进步、封闭必然落后”。中国要想跳出历史周期率，唯一的路就是继续推动新一轮的改革开放，接力前行，实现负责任大国的高水平自立自强。

新中国建立后，我们建立了满足基本需要、实现基本公平、保障基本安全的社会主义制度。但是，在相对封闭的发展环境中，我们始终没有能够解决好百姓的温饱问题，没有能够解决好经济效率的提升问题，没有能够解决好缩小与世界发展的差距问题。

改革开放45年来，我们发展成为世界第二经济大国、第一外贸大国。在中共十一届三中全会召开前，东莞和佛山就分别创立了太平手袋厂和大进制衣厂，通过“三来一补”、代工贴牌、加工贸易起步，获得了市场经济的第一桶金。从创立经济特区、开放14个沿海港口城市、设立上海浦东新区，到成立21个自由贸易试验区，2021年6月审议通过了《中华人民共和国海南自由贸易港法》，形成对外开放新格局；从加入世贸组织、提出“一带一路”倡议、推动区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等自贸协定生效，到G20、APEC、金砖国家等全球治理多边机制中提出更多中国倡议、中国主张、中国方案；从促进贸易投资自由化便利化、搭建厦洽会、义博会、广交会、进博会、服贸会等贸易投资平台，到构建更高水平开放型经济新体制，对外开放撬动了一个大国的市场经济、外向型经济、工业化经济的起飞和发展。

对外开放的实质是“开窍”，即开全体人民市场经济的窍、经济国际化的窍、法治经济的窍。

当前经济全球化收缩是一个基本事实。基于规则的全球化曾推动了全球市场开放、新科技革命和相互依存的“地球村”。中国通过改革开放，积极参与经济全球化融入世界，成为开放最大受益者。同期，美国通过科技泡沫、金融和房地产泡沫坐享全球化红利，最终陷入了金融危机。西方有极端分子认为，是全球化失控和中国不公平竞争把全球化红利拿走了。因此，要推动基于对等的公平贸易、基于价值观的高标准贸易的全球化，去中国化。

在这样的国际环境下，中国应继续高举经济全球化的大旗，推动开放不封闭、合作不对抗、挂钩不脱钩的全方位国际合作。中国在开放条件下践行中国式现代化发展新路子。推动商品、服务、资源、要素等高水平流动型开放，推动规则、规制、标准、管理等高标准制度型开放，推动科技、技术、工程、数学等高层次创新型开放。目前，中国积极推动RCEP合作发展，正式申请加入CPTPP和DEPA。RCEP有三个经济合作圈，即中国与亚细安、中日韩、中国与澳大利亚、新西兰共享区域自由贸易协定的好处；CPTPP将推动中国高标准的制度型开放；DEPA则将推动中国数字经济规则的开放。这个地区还有另一个竞争性协定，即印太经济框架（IPEF）。这场竞争是基于市场规则的自由贸易与基于地缘政治的价值观贸易之间的较量，要求我们实施高质量对外开放的新战略。

新一轮对外开放需要破解几个新问题：一是构建新发展格局如何持续提高中国经济国际化、城市国际化、产业国际化、人才国际化、市场国际化的程度；二是新的开放条件下如何打造世界一流的研究型大学和人才、世界一流的现代金融和多层次资本市场、世界一流的规则、规制、标准、管理等制度型开放；三是如何形成有分工合作、错位竞争、差异化发展的高水平对外开放的城市群、都市圈、县域经济新空间布局；四是如何培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，构建高水平对外开放新格局；五是如何践行中国式现代化发展新路子，包括大国经济、共同富裕、两个文明相协调、人和自然和谐共生、走和平发展道路的现代化，为世界经济社会的繁荣作出应有贡献。