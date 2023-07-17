美国不给俄罗斯下台阶

来源：风传媒

作者：徐勉生

北约组织（NATO）7月11日举行峰会，地点选在与俄罗斯接壤的立陶宛，向俄罗斯示威的意味浓厚。

此次峰会中，会员国虽然没有同意乌克兰立即加入北约，但是法国、德国、英国、挪威决定加码军援乌克兰，承诺强化其防御武力。峰会公报也强烈批评中国大陆。充分显示美国对俄乌战争没有改变态度，决定继续以战止战，逼迫俄国无条件撤军。

北约是由美国主导。除了法国偶而对特定议题表示异议以外，北约盟国一向唯美国是从。俄乌战争爆发后，北约盟国持续军援乌克兰，可以说是遵从美国的意志。美国以及西方国家谴责俄罗斯，祭出经济制裁，又不断军援乌克兰，就真的可以促使俄乌停战吗？

以美国为首的西方国家直接介入俄乌战争，表面看来是维护国际正义，协助遭到侵略者抵抗发动侵略者。这种具有道德高度的行为理应获得国际间一致的认同与支持。大家有钱出钱，有力出力，同心协力一举打败侵略者。但是美国以及西方国家有没有尽力而为呢？除了提供少量的军备武器，有没有精锐尽出，甚至派遣军队正面助战呢？

俄国总统普京发动俄乌战争，必然是自认具有正当性。如果在西方国家的制裁，以及有限军援乌克兰的情形之下，一无所获地撤军，普京将如何向俄国军民交代？又将如何面对伤亡的将士家属？

如果北约组织31国联军，集中力量一举击败俄军，在寡不敌众之下普京将不得不屈服。然而在北约盟国没有组织联军的情形下，普京如果下令俄国撤军，其在俄国的领导地位必然不保。普京会听任事态如此发展吗？

俄乌战争爆发后，欧洲若干国家领袖曾经多方斡旋，希望促成俄乌停战，却徒劳无功。于是各方寄望与俄罗斯关系密切，且具有国际影响力的中国大陆出面斡旋。在习近平出访俄罗斯，又派遣特使李辉于5月出访乌克兰、波兰、法国、德国、欧盟总部和俄国进行实质斡旋后，和平出现一丝曙光。

李辉在访问结束后表示，感受到各方都支持政治解决乌克兰危机，俄方表示俄罗斯从不反对和谈，乌克兰方面也表示珍视和渴望和平。双方并没有关起和谈的大门。中方认为如果真想要让战争停下来，挽救生命，实现和平，就应该停止向战场输送武器，否则只会不断推高紧张局势。

然而李辉言犹在耳，北约盟国却持续向乌克兰运送武器，分明是与和平背道而驰。普京未尝不想停战，但是必须找到下台阶。美国主导北约以强硬的手段对付普京，但是既不愿意奋力一击打败俄军，又不配合中国大陆的斡旋方案。结果除了使得俄乌双方两败俱伤，乌克兰人民遭受的灾难不断加剧以外，又能创造什么样的结果呢？