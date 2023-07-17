监管提升打击力度 从源头治理“股市小作文”乱象

来源：证券日报

作者：吴晓璐

监管部门对“股市小作文”谣言出手。

7月15日，中央网信办发文称，近期，一些网络账号杜撰、歪解公共政策信息，误导群众、从中牟利。中央网信办指导网站平台开展重点排查整治，共处置违法违规账号373个，并通报部分典型案例。其中，第一个典型案例就是“股市小作文”谣言。

对此，接受采访的专家表示，当前对股市谣言的整治已经从证券监管部门上升至多个部门合力监管。从源头查处造谣传谣账号，打击力度升级，对于净化资本市场环境，维护资本市场“三公”原则具有重要意义。

“股市小作文”不断 投资者投资理性待提升

6月14日，一篇题为“财通政策路演纪要”的文章开始在网上传播，称某会议将讨论多项财政经济政策，引发股市较大反应。中央网信办表示，此类典型“股市小作文”谣言，假借权威、胡乱臆测，影响十分恶劣。已依法对微信平台“Li Xiafei”、微博平台“河马史诗CL”、雪球平台“研值plus”等造谣传谣账号作关闭处置。

实际上，各种类型的“股市小作文”一直活跃在资本市场，有提前“剧透”宏观政策的，有编造券商路演纪要的，还有在传闻消息基础上编辑成文的。近年来，随着社交媒体的不断发展，“股市小作文”的传播速度越来越快，威力也越来越大。如今年3月份，一则芯片“小作文”让A股芯片板块大幅拉升，当日上涨1.91%。

在各类小作文背后，隐藏着不同的动机。对于投资者而言，影响最大的是操纵市场，利用各类谣言诱导散户为庄家接盘。在市场持续波动情况下，对于部分中小投资者而言，一则“利好”消息就像一根救命稻草，抱着“宁可信其有”的想法买入，之后就可能遭遇投资“滑铁卢”。

“有的股市“小作文”，纯粹是‘博眼球’吸引流量，有的则是操纵证券市场的一种手段。”浙江六和（宁波）律师事务所合伙人、律师张志旺对《证券日报》记者表示，证券市场投资者主要是根据公开信息对关注的股票进行价值判断，“股市小作文”如果涉及国家宏观经济政策或是对某行业有重大影响的虚假信息，往往会诱导投资者作出错误的投资决策，也扰乱了证券市场的正常秩序。

A股市场频频出现“股市小作文”，而且还影响相关公司股价。华东政法大学国际金融法律学院教授郑彧对《证券日报》记者表示，分析股市所使用的信息必须来自法定的、正规的渠道。从“股市小作文”影响个股或特定类型公司股价的现状来看，A股市场仍然存在“消息市”“跟风市”的特点，投资者对于信息及其来源的理解和判断能力，还需要进一步提高。

发挥合力 从源头上治理谣言

从法律责任层面来看，编造、传播“股市小作文”，可能涉嫌操纵市场或扰乱证券市场等违法违规行为。造成不同影响的行为人可能面临行政、民事甚至刑事责任。

根据新证券法规定，编造、传播虚假信息或者误导性信息，扰乱证券市场的，最高将被处以违法所得10倍或200万元（人民币，下同，37万新元）罚款。张志旺认为，从“股市小作文”造谣传谣行为本身来说，行为人可能涉嫌“编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息罪”，除了行政罚款，还可能面临民事赔偿。

郑彧表示，如果是故意散播不实消息，以配合行为人散布消息前后的证券买卖行为，就构成了操纵市场，不仅存在民事赔偿责任的问题，而且还涉及操纵市场的行政责任和刑事责任。

对于发布虚假信息影响股市、期市波动的行为，证监会亦重拳出击。今年5月份，证监会对上海点钢电子商务有限公司（以下简称“上海点钢”）编造、传播与期货交易有关的虚假信息行为作出行政处罚。根据行政处罚决定书，2022年1月27日，上海点钢电子商务在其微信公众平台上发布三条虚假信息。证监会表示，虚假信息内容与铁矿石期货合约有关，对铁矿石期货合约价格造成影响，且具有明显误导性，扰乱了期货交易市场。上海点钢及其相关负责人合计被罚38万元。

目前，多部门正在发力，塑造资本市场风清气正的良好生态。7月10日，中央网信办发布《关于加强“自媒体”管理的通知》，提出加强信息真实性管理，完善谣言标签功能，强化典型案例处置曝光等。从此次发布典型案例来看，监管部门已经开始对“股市小作文”谣言等重拳出手。

“目前，对股市谣言的治理已经从证券监管部门上升到多个部门的协同监管。中央网信办从源头上治理发布这些谣言的平台、账户，等于是在‘工具’‘手段’上切断这些谣言的源头和‘开关’，将大幅提升对于证券市场非法信息、误导信息生成、传播的打击力度。”郑彧说。