美元牛市行情告急 空头预计苦尽甘来

来源：彭博社

作者：Alice Atkins、Carter Johnson

美元的牛市行情或许上周已被打破。

美元创下11月以来最大单周跌幅，不少策略师和投资者表示，这回这一全球主要储备货币终于要到转折点。若果真如此，将对全球经济和金融市场产生深远影响。

随着美国通胀降温，市场对美联储不久将会停止加息的预期增强，美元在一年多来的最低水平徘徊。美元空头则看得更远，认为美国降息不可避免，而市场普遍预计会在2024年某时下调利率。

“我们认为美元将进入持续多年的下行趋势，部分原因是美联储的紧缩周期将转变为宽松周期，再加上其他央行也在降息，会进一步拉低美元，”渣打G-10货币策略主管Steven Barrow周五在报告中指出。

彭博美元指数周一亚洲早盘基本持平，上周该指数下跌2%，创下11月11日以来最大单周跌幅。

美元长期下跌会造成的连锁反应明显不过。发展中国家的进口成本会由此降低，缓解通胀压力。美元走势逆转，也将提振日元等已持续数月下跌的货币。更广来看，美元走软会提振美国企业出口，但不利于欧洲、亚洲和其他地区的企业出口。

彭博美元指数上周下跌2%，也推动了石油和黄金等以美元计价的大宗商品价格上涨。

许多投资者等待美元下行趋势已有数月，此次下跌，从M＆G Investments到瑞银资产管理公司等基金经理都在为日元和新兴市场货币跑赢做准备。

“往后最有可能是美元未来几个月内仍然疲软，”法国巴黎资产管理基金经理Peter Vassallo表示。他押注澳元、新西兰元和挪威克朗上涨。