来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

顶着酷暑烈日，七一六“公平正义大游行”仍有两万多人到场。在无政党动员的情况下，规模已算不小。侯友宜、柯文哲、郭台铭、时力等在野阵营全员到齐，隐然有“齐心抗绿”之势。

与此形成强烈对比的，是民进党在圆山饭店的全代会。绿营党国大员在冷气房身穿大外套，呼喊口号造势，志得意满。蔡总统不知是对游行视而不见，或存心奚落，竟说“冷气还不错”。掌权者的傲慢，一览无遗。理性选民看在眼里，都难有好感。

然而，回到凯道，却可发现民进党的傲慢其来有自。游行诉求是“司法与居住正义”，抗议对象，当然是执政者。但综观全场，先有侯友宜上台被嘘，复有时力党主席王婉谕“三分打绿，七分打蓝白”，引发群众不满。“抗绿”不齐心，民进党当然有恃无恐。

民进党全代会主轴是“民主团结挺台湾”，赖清德定调此次选战是“民主与专制的选择”，不支持民进党的，皆属“不民主”和“专制”。非绿阵营竟还有选后与民进党合作的计议，幻想“不一定要下架民进党”，是太天真，还是太权谋？

长期研究台湾选举的日本学者小笠原欣幸说，总统大选蓝白合，“不是单纯1+1=2的问题”。信哉此言！抗绿不是蓝白“1+1”，而是理念、正义与改革之争。必须是“N+1”，站在同一阵线，才能奏功。