柯文哲无资源 更有合作压力

来源：联合新闻网

作者：李允中

总统大选已剩下不到六个月，随着坊间不断推出的民调，先不论准确与否，都显示超过六成左右的民众不支持民进党继续执政。柯文哲民调在非绿阵营保持领先状态，为确保选战在最后阶段能发生弃保效应、顺利取得总统大位，执政后不受到立法院及国民党掌握的各县市政府扞格，柯文哲始终将“联合政府”挂在嘴边，但无论在动机和可行性，都值得商榷。

台湾中央政府属于总统制。在获胜总统“一人全拿”的情况下，即使柯文哲有可能在胜选后，邀请非民众党的专家人士担任阁揆及部会首长，但在过往行政院长常常充当总统挡箭牌的情况之下，这样的“联合内阁”只能说是形式上的联合政府，无法像内阁制国家，“行政与立法合一”的多党联盟成员（部长必须具有国会议员身份），能够运用“不信任投票”，让不守承诺的“盟主”下台；首相也可以运用解散国会，重新改选的权力，巩固及重组多党联盟，确保联合政府运作稳定。

柯文哲在八年市长任期届满之际，赴议会接受市政总质询时，民进党市议员林世宗就曾指出，柯市府八年任内就有112位正副首长离职，宛如柯文哲的“免洗筷”。柯文哲则辩称，政务官不可能不换，“我这一任换的人没有比前任多”。

也许柯文哲也意识到上述状况，因此最近在论述联合政府主张时，提出了“由国会最大党推荐阁揆”的具体作法。以此类推，若柯文哲当选总统，不外乎下列三种情况：

第一，若是民众党成为立法院最大党，行政与立法合一，白色力量全面执政，台湾政治将步入另一个全新时代，但目前民众党连区域立委都提不满，这种情况不可能发生。第二，国民党输了总统大选，但取得国会多数，柯文哲实现诺言尊重国民党的推荐，甚至任命国民党籍行政院长，但难保不会发生陈水扁执政初期标榜作“全民总统”，任命唐飞作行政院长，最后却因核四停建问题，不欢而散告终。第三，民进党虽输了总统大选，但国会仍掌握最多席次，成为在野第一大党，台湾将进入蓝白绿，中央与地方，全方位的“分裂政府”状态，相信是大多数民众所不乐见。

日前金小刀曾表示，“柯侯配百分之一百不会出现，侯柯配的主张对柯市长不礼貌”。国民党阵营也酝酿在全代会时就提出自己的副手人选，预示在现在“盟内初选”阶段，侯柯还是兄弟爬山，各自努力；但明显柯阵营有更输不起的压力。虽然同背分裂非绿阵营的骂名，由于国民党掌握三分之二县市长席位，“百足之虫，死而不僵”，仍有东山再起的机会与本钱，民众党则有可能面临泡沫化的危险；显然没有执政资源的政党一方，较有洽谈合作的压力和需求。

作者是大学教授