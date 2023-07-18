珍视中美之间的理性力量

来源：明报

作者：欧阳五

美国财长耶伦访华刚刚回国，总统气候问题特使克里便到访北京。此外，就美国商务部长雷蒙多访华事宜，中美双方正展开沟通。自今年5月中美恢复接触之后，为落实两国元首去年的印尼峇厘岛会晤共识，中美各方面沟通在有节奏地进行中。

几名访华的美国官员中，耶伦是少有的几个明确表达过“反对脱钩”的政治人物。经济学家出身的她曾私下表示，自己计算过全面取消加征关税对美国的好处，但推动其他人却十分困难。克里则是美国政坛中的对华“温和派”，他积极推动在气候变化方面与中国对话，认为如果美国不肯与中国举行会谈，那将是“最严重的外交和政治渎职”。他们都认为，中美之间必须建立起沟通渠道，即使访华之行要面临来自美国的国内压力——美国鹰派利用耶伦访华所谓的“谦恭”姿态大做文章；克里访华，还没出发就在听证会上被骂“对华立场软弱”。

美国对华理性派崛起

笔者近期观察到，美国国内对华态度的分化正日渐清晰。这种分化，不以官方与民间、鹰派与鸽派为界。而是中美对抗多年，愈来愈多人看清时局，倾向于用理性看待中美关系，理性派的力量开始显露。

此前，极端反华势力几乎绑架了美国的对华政策氛围，似乎对华强硬才是“政治正确”，形成了无人对中美关系发声的“寒蝉效应”。而几个月来，访华的美国工商界人士络绎不绝，例如盖茨（Bill Gates）、马斯克（Elon Musk）等。政界、学界人士也开始公开表达自己反对“对华脱钩”的言论。知情人士透露，英特尔、高通和英伟达等多家美国半导体公司的高管计划近日访问华盛顿，游说拜登政府，阻止华盛顿收紧对华销售先进芯片和出口半导体制造设备的限制。他们不一定是“鸽派”、“亲华派”，但确确实实是“务实派”、“清醒派”。

美国经济面临困境，是理性派崛起的重要原因。目前美国国内通胀压力大，政府债务面临“爆雷”风险。中国是世界第二大经济体，是美国国债的主要债权方之一，也是美国的主要外部市场。美国希望与中国保持债务合作。如果美国与中国“脱钩断链”，将严重冲击大量美国高科技企业与中国的正常往来，大量减少其营收。

理性的本质是实事求是，愈来愈多人意识到，中美脱钩是不可能做到的。苹果公司CEO（首席执行官）库克（Tim Cook）将其公司和中国形容为“共生关系”；马斯克则认为，“美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分”。耶伦在访华期间表示，世界上最大的两个经济体如果“脱钩”，将对全球经济带来重大的不稳定因素，中美“脱钩”也是不可能做到的。此外，不少理性人士意识到，气候变化、全球减贫、医疗卫生等多个领域，有赖于中美合作和领导。

去年10月拜登政府发布第一份《国家安全战略》报告，将中国锁定为最有可能也最有能力威胁美国国际地位的国家。至此，美国对华战略定位已定，中美之间的博弈进入白热化阶段，并长期存在。

两国小步徐行 乃理性力量突显

有评论认为，美国对华战略定位已定的情况下，克里访华有大几率与耶伦一样，没有什么实质成果。“德国之声”近期发表的文章则认为，近期中美频繁互动，代表两国正以“小步外交”恢复沟通。文章称，中美需要沟通的问题清单很长，“小步外交”或许是平衡两国急躁情绪的唯一可行方法。中美当下选择从沟通开始，小步徐行，便是理性力量的突显。

美国前国务卿基辛格评价当前中美关系时表示，“防止美中发生毁灭性冲突的唯一方法，是冷静的外交”。该言论正是对中美之间理性力量的呼吁，让理性在两国关系中发挥更多作用。

作者是时事评论员