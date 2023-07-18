韩国隧道淹水涉人祸 各单位说法罗生门疑卸责

来源：明报

韩国中西部清州市上周六（15日）发生洪水淹浸行车隧道令17车没顶惨剧，成了该国舆论沸腾的又一宗疑似“人祸”意外。该国传媒报道，事发于洪水警报生效约4小时之后，该隧道虽临近江边，相关部门却浑无警觉防范措施，未有阻截车辆驶入，最终导致14死九伤。事后各单位亦有互相卸责之嫌。韩国总统尹锡悦昨往另一灾区视察时责难“洪水易发的地区缺乏适当管理”，敦促公务员“不要光坐在办公室，出去实地视察，未雨绸缪研究对策”。

尹锡悦促公仆走出办公室、未雨绸缪

事发的五松行车隧道在首尔以南112公里的忠清北道清州市兴德区，距离韩国三大水道之一锦江的第一条支流美湖江仅600余米。韩国正值雨季，清州市上周四起两天降雨量便超过500毫米。负责监察美湖江的锦江洪水管制所上周六凌晨4时10分发出了洪水警报，然而尽管4线行车的五松行车隧道邻近江边，现场却没有官员或警示制止车辆进入。

早上8时40分左右，滚滚江水便因决堤在没有障碍物下迅速奔涌入隧道，估计多达6万吨、相当于约24个奥运标准泳池水量的混浊泥黄色江水在两、三分钟之间，将整条685米长（地下部分430米长、4.5米高）的隧道及周边淹没，令驶经的17辆车，包括一辆连司机载了10人的巴士，霎时全都被淹盖。消防员当天赶抵只救到九名伤者，其后两天陆续发现13名死者。当局昨晚再于现场附近农田找到最后一名失踪者遗体，搜救行动结束。

14死九伤 遗属质疑行政部门怠忽职守

死者亲友和幸存者质疑这是因行政部门怠忽职守、没有关闭隧道等适当措施所致的“人祸”。一名生还者说：“无法理解为何没有管制隧道出入口交通。”

韩国传媒报道，锦江洪水管制所当天凌晨约4时10分发出洪水警报时，便一边通报了忠清北道、清州市、兴德区等76个有关单位，一边给相关负责人发送了短讯。约早上6时半左右当水位越过警戒线，锦江洪水管制所职员还用有线电话直拨给兴德区厅（地方行政部门）提出“有必要”实施交通管制和疏散居民等。

不过兴德区厅否认锦江洪水管制所有与之联络。清州市负责人声称，听过对方叫“按照既定程序疏散及‘管制’居民”，但没有听过促请交通管制之说。锦江洪水管制所回应指所谓“管制”，就是指交通管制之类顾及市民安全而设的措施。清州市另指洪水来得太快，赶不及管制交通或发警告。

此外，现场附近为美湖川桥工程筑建了比堤堰高1米的临时堤坝。当地一名前任里长质疑当局没有防患未然修建坚固堤坝来避免这场灾难，他指该堤在肇事当天出现泥土流失，他在事发前1小时目睹3、4名工人动用一台挖掘机，在工地挖沙泥修补临时堤坝。隧道由忠清北道政府监管，美湖江堤坝设施由国家城市行政建设局建造，有民众质疑各部门或互相卸责。

决堤临时堤坝 事发前1小时曾修补

中央政府政策协调办公室昨说，获悉警方在事发前几小时就收到紧急电话促请关隧道，但无部门采取具体行动。政府政策协调办公室将审视所有行政纪录，向有关官员问责。警方也设专案小组调查。

在过去的周末，韩国各地暴雨成灾，已造成最少41人死亡、九人失踪。总统尹锡悦周一凌晨结束外访返国，同日稍后往庆尚北道视察一条被山泥淹没或损毁三分之一房屋的村落前，在紧急会议上直指洪水易发的地区缺乏适当管理，造成重大伤亡，强调那些认为极端天气是“异常情况”的想法，无助于“彻底改革”，敦促官员以“非凡决心”改善国家防灾和应对措施。