中国半导体材料出口管制的意涵与影响

来源：台湾《工商时报》

工商社论

中国政府在7月初以国家安全为由，宣布自8月1日起，管制半导体材料镓、锗及30多种相关品项的出口。由于中国生产全球90％的镓及68％的锗，产业集中度相当高，此出口管制令有不可轻忽的意涵与影响。

镓和锗是制造科技产品的重要材料，乃铝、锌等金属加工的伴生物。镓及锗的应用范围极广，越是尖端的半导体产业，越需要金属锗和镓。影响所及，从太阳能电池、各种传感器、汽车充电桩，到精密运算、军用雷达、军机潜艇的隐身涂料等皆有。

市场对中国禁令明显有感。虽有看法主张中国供应断货的威胁有限，强调镓和锗非垄断性资源；其生产是成本和时间问题，而不是技术和矿产问题，甚至认为不无可能因而催生出替代性材料。不过现实状况是，由于中国具产业规模、制造成本较低；相对之下，其他国家在节能考量、环保法规限制下难以生产，故而全球绝大多数的镓及锗出自中国。也因此管制令一出，市场震动，两种金属价格闻风上涨。全球镓价格在一周内上涨27％，锗金属价格则小幅上涨1.9％。许多国际买家赶在管制措施生效前加紧囤货，不少企业亦表示将提前准备申请作业，以因应日后中国政府核定许可可能需要的漫长流程。

事实上，产业面、技术面的影响评估之外，更值得关注的是，这可能是中国政府面对新一轮科技战的策略与做法重整。

自2018年美国对中国发动贸易战与科技战以来，持续升级对中国的科技封锁：从列举黑名单、管制对中国上千家企业的出口，到切断对中国关键技术零组件和半导体或芯片的供应，美国对中国的全方位科技围堵，既快、且狠、又准。在贸易战场上，中国尚且能利用其供应链与规模经济所形成的比较利益应对之；但科技战场则不同。

半导体与高科技产业是中国大陆的软肋，要面对的挑战有全球产业专业分工问题、美欧日韩台在专利布局上的围堵等各种难题。尤其美方全面封锁中国，毫不手软；除了要求所有使用美国科技的厂商必须提交出口许可，也透过数据资料的收集，随产业发展动态精准阻挡中国可能升级突破的路径。诚如《纽约时报杂志》特约撰稿人Alex W. Palmer专文所述，美国对中国的芯片封锁布局，形同战争行为。

科技战博弈数年，中国居处被动、可以反击的筹码非常有限，且已逐渐露出疲态。因此，此次中国以国家安全为由，发布镓锗的出口管制禁令，除了藉以重整步伐、回击美方及其盟友对中国的科技封锁之外，也有以下几点可能的考量：

1、掌握产业走势：镓及锗是半导体关键材料，中国做为唯一的主要供应者，对全球每年仅几百吨的镓及锗进行出口管制时，得以借此掌握锗和镓的用量、流向、目的等资讯。此将有助中国了解半导体产业的研发方向与量产规模。不排除中国因而能更加精确预测世界尖端科技以及高科技公司的走向。

2、鼓励产业链的建立：从生产布局的角度而言，出口管制是产业政策的一环，不无可能借此引导产业链迁移。由于出口管制将导致镓及锗的价格巨幅波动，倘若厂商把相关下一代半导体产业设置在中国境内，制成化合物产品再出口，即可有效规避金属原料的出口管制。

3、新一轮科技战的预演：再从大国角力的角度观之，虽然近期美国高层如国务卿布林肯，财政部长耶伦相继访华，营造出两国关系和缓的期待，但握手不等于言和，大国竞合关系更加复杂。各种迹象显示美国仍将继续升高科技战：例如美国和荷兰政府进一步限制艾司摩尔（ASML）为中国受管制的芯片生产设备提供维修服务。此意味着中国过去购买的光刻机（台湾称曝光机），或转手购得的二手光刻机正常使用将会受到严重的影响。再例如，美国政府正考虑加强管制英特尔（Intel）与英伟达（NVIDIA）为中国量身打造人工智能（AI）芯片，即便美国三大芯片业者皆不认同白宫的做法。当科技战烟硝有增无减，镓锗等稀有金属的出口禁令也可能是中国对新一轮科技战的预演。若此，各国有必要模拟，中国下一个列为出口管制的战略物资会是什么。

那么，台湾会受到波及吗？若仅论镓锗出口管制问题，台湾暂时看似无虞。根据中国大陆海关数据，镓产品的最大进口国是日本、德国和荷兰。台湾从上述国家再进口相关的化合物，直接影响不明显。但若深究此次出口管制背后的科技战问题时，则警讯明显。台湾介于美中之间，很多台商游移两强，不排除有外企向台商私购转运。建议台商合规经营，做好地缘政治风险下，科技战随时可能再升高的准备。