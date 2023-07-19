英进CPTPP 港入RCEP 台续反服贸

来源：台湾联合报社论

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅近日在东协（亚细安）外长会议表态，支持香港加入RCEP（区域全面经济伙伴协议）。RCEP六月对菲律宾生效后，十五个会员国已全部生效；去年申请加入的香港，可望成为首个新成员。另一头，英国在CPTPP（跨太平洋伙伴全面进展协定）纽西兰会议正式成为第十二个会员国，会上也讨论了中国大陆与台湾的入会案，并无结果。台湾外交部次长李淳称，台湾完全符合加入CPTPP的标准，但存在“政治问题”。

尽管美中贸易对峙激烈，各国对于加入区域贸易协定，消除关税壁垒、承诺开放服务业等作为依然积极。美国在前总统特朗普任内退出CPTPP，换成日本主导下，还有乌拉圭和乌克兰等国在排队申请。对台湾而言，加入CPTPP是政府重要目标，但若无法克服大陆因素，台湾将一直被排除在区域贸易组织门外。

马政府时代采取迂回转进的策略，在两岸签署ECFA后，促成《台新经济伙伴协议》和《台纽经济合作协定》。这是台湾和非邦交国仅有的自贸协定。美国虽强调挺台，但双方迄今仅有《台美贸易倡议》，实则连传统FTA的关税减让、商品准入都未涵盖。台方对FTA深怀期待，美国却冷冷对待。

两岸ECFA只是个架构性协议，需要服贸、货贸等协议进一步落实；但“反服贸”浪潮使协议中挫，其他协议更无从进行。当年民进党把ECFA说成糖衣毒药，宣称要发动公投撤除ECFA；但蔡政府执政七年多，从未付诸行动，继续享受ECFA的果实。如今大选将至，赖清德亟欲洗刷他“务实台独工作者”的自封标签，却不肯降下反服贸大旗，企图利用太阳花经验为民进党继续执政保温。

在柯文哲提出“重启服贸谈判”话题后，服贸再度受到热议。民进党随即动员民间团体反对，营造“各业代表反服贸”的氛围，并重提“引清兵入关”论调，企图再燃反中气氛。事实上，服贸协议文本及附件均未提及“设立资本额”，亦不涉及移民或永久居留权的问题；但民进党和侧翼不断散播“大陆劳工来台会抢走台湾人工作机会”的论调，以误导民众。事实上，全民真正要正视的问题是：当区域自贸协定不断走向全面免关税的境地，台湾却不得其门而入，台湾的产业将面临严重的竞争压力。目前的影响或许还不明显，但十年之后，冲击就很可观；尤其RCEP，台湾厂商要如何与韩日在东协（亚细安）竞争？

高科技电子业因为有《资讯科技协定》（ITA）的免关税保障，不受冲击：但其他较传统的制造业，出口势必受到关税竞争的压力。更吃紧的则是服务业，因规模太小走不出去，或薪资难以提升，或投资不足，竞争力薄弱。简言之，蔡政府一味采取守势，让许多产业困在岛内，或削弱了竞争力，或根本走不出去。服务业因为薪资偏低，缺工严重，蔡政府最近又想开放服务业引进移工外劳。如此一来，势必形成恶性循环，更多移工抢走本劳的底层工作，服务业的低薪化愈难挽救，这些产业也将更陷于空洞化危机。

自由贸易的游戏规则，就是要双方平等互惠，没有单方面受惠而不付出的可能。今年四月，大陆商务部宣布要就两千多项商品对台进行“贸易壁垒”调查时，台方显未做好应有准备；十月间一旦调查结束并采取行动，势必有不少厂商将受到冲击。这其实正是蔡政府的根本问题：无力争取加入区域自贸组织，对既有两岸经贸却轻蔑粗暴以对。一个不肯诚实面对现实的政府，一方面闭关自守，一方面又自断活路，台湾如何找得到真正的机会与出路？