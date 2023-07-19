俄罗斯暂停黑海粮食协议 再来一场“胆小鬼游戏”？

来源：香港01

作者：叶德豪

在7月17日乌克兰再次攻击克里米亚大桥之后，俄罗斯宣布暂停去年7月以来一直维持乌克兰粮食经黑海出口的《黑海粮食协议》，表明一旦俄方要求获得满足将马上恢复执行协议。消息传出后，国际小麦价格录得了微量升幅。

作为欧洲粮仓的乌克兰，其黑海粮食出口不只是其经济生命线，也是全球不少贫穷国家的粮食来源。联合国世界粮食计划署（WFP）本来超过80%的小麦采购都来自乌克兰黑海出口，用以支援埃塞俄比亚、也门、阿富汗、索马里等国。

虽然黑海粮运中断与克里米亚大桥遇袭发生在同一天，但克里姆林宫发言人佩斯科夫却表明两者无关。自去年7月俄、乌两国分别同土耳其和联合国达成《黑海粮食协议》之后，俄方一直不满西方制裁阻碍俄罗斯农产品出口，多次威胁暂停协议。西方制裁并不涉及粮食出口，但其金融制裁却实际上影响了其相关交易。

本年4月，俄罗斯就为此提出过多项要求，包括让俄罗斯农业银行重新接上SWIFT系统、去除针对农业机械零部件和航运保险的限制、去除对于化学肥料企业的制裁、恢复俄罗斯连接到乌克兰黑海港口城市敖德萨的氨管道运气等。

在俄方作出暂停协议决定之前，联合国秘书长古特雷斯曾去信莫斯科当局，提出让俄罗斯农业银行经由摩根士丹利透过SWIFT系统以外的方式同欧盟作交易，并同英国、美国、欧盟有关当局取得了一些对俄制裁的豁免。

不过，俄方却没有正式回应古特雷斯的提案。对于俄罗斯的决定，古特雷斯表示遗憾，并质疑俄方对其决定的解释，引用俄方业界的说法指“俄罗斯谷物贸易已达至高出口水平而其化肥市场也稳定下来，俄罗斯出口正接近全面恢复”。

自去年7月《黑海粮食协议》实施以来，乌克兰总共藉此出口了3290万吨粮食。而除此之外，乌克兰确实没有其他可足替代的粮食出口途径。例如其在俄乌战争爆发后极力发展的多瑙河经欧出口路线，过去一年只发展到每月可出口200万吨粮食的层级。

事实上，这并非俄方首次暂停《黑海粮食协议》，去年10月克里米亚大桥受袭之后，俄方同样叫停过协议，但当时土耳其、乌克兰和联合国都不顾俄罗斯反对继续船运，最后俄方也迅速重回协议。

不过，这次俄罗斯暂停协议明显是有备而来。最近几个月来，俄方已一直阻碍协议执行，导致每日经黑海出口的受检查船只数量由去年平均每日10艘跌至两艘，而在协议到期前的6月底，俄方也停止了船只申请运粮，最后一艘获准运粮的船只已需追溯到6月27日。因此，7月以来，只有11艘船经协议机制检查出口，相较之下，本年1月则有173艘。

对于俄方的决定，去年促使协议达成的土耳其总统埃尔多安表明他相信他的“朋友”普京“想继续这一道人道桥樑”，表明两人预计在8月见面之际将讨论此事。另外，有乌方消息传出，有关继续粮食协议的磋商7月17日下午已在伊斯坦堡进行。

此刻黑海乌克兰粮运中止，其直接影响大概要等几个月才会在世界各地感受得到。乌克兰方面明显是想联合国、土耳其和乌克兰三方不理会俄方退出而继续船运。总统泽连斯基的一位发言人就表明，“就算没有俄罗斯联邦，我们必须尽一切努力去利用这条黑海走廊，我们并不害怕。”而早在本年2月，乌克兰已宣布成立5亿美元的保险基金去补偿黑海粮食船运的可能损失，可见乌方对此也早有准备。

这种做法当然是希望重演去年俄罗斯短暂停止协议、却在土、乌、联合国三方“照常运作”之下被迫重返的事迹。这种计算也并非没有道理。如果除了俄罗斯之外的协议三方继续接受船只运粮、继续在伊斯兰堡对船只进行检查，俄罗斯可以如何回应？难道是出动军舰拦截、扣留甚至攻击粮船吗？在俄罗斯和西方都正在争取“全球南方”国家支持之际，这绝不可行。

同时，由于乌克兰的黑海粮食出口有近四分之一以中国为目的地，中方也表明了希望有关各方能够找到全面解决方案的态度，这也对俄罗斯构成了一定压力。

如果各方都不能在谈判桌上解决争端，普京赌的就是在叙利亚问题、国内能源供应等事务上都有求于俄罗斯的埃尔多安不会在没有俄罗斯同意之下放行粮船。而最近在瑞典加入北约以至乌克兰亚速营战俘回国等问题上亲近西方的埃尔多安，暂时似乎也无意再加对普京施力。

而即使埃尔多安高举“人道主义”大旗决定协助乌克兰不理俄罗斯反对继续运粮，乌克兰的黑海粮食出口也需要有商家愿意承担一定风险才可成事。俄罗斯外交部就表明此刻的黑海西北部已变成了“暂时性的危险地带”。乌克兰政府的金钱保险能否安抚船运公司避险之心着实成疑。

如果乌克兰粮食长期不能依靠黑海出口，西方国家难免要在对俄制裁的层面上作出让步。

于是，这次俄罗斯暂停《黑海粮食协议》又变成了像去年同类事件一般的“胆小鬼游戏”。当时，俄罗斯“草草退兵”了事，但这次俄方明显有备而“战”，到底何方会先低头，则属未知之数。