来源：台湾旺报社评

日本前首相安倍晋三生前“台湾有事即日本有事”的说词，被民进党政府大肆宣传为“台湾有事”时，日本将义不容辞相挺，认为安倍是日本历来最“挺台”的首相。因而台湾许多人认为，两岸一旦发生冲突，日本出兵相助机率大于美军驰援，但日本战略研究论坛（JFSS）16日在东京举办一场台海危机兵棋推演，却给了台湾民众一个失望的答案:“台湾有事，日本举棋不定”。

日本兵推 台方错愕

另外，美国《华尔街日报》报道，美日官员过去一年着手拟定应对“台湾有事”的计划，美国提醒日本应审慎思考自卫队在台海问题的角色，但受制于“和平宪法”及不愿与中国大陆正面冲突等诸多顾虑，至今仍未获得日本政府任何具体承诺。换言之，日本政府对“台湾有事”，是否派自卫队与美国等盟国在第一线并肩作战，不置可否。

日本庆应大学法学院教授森聪曾表示：“若问日本民众愿不愿意为台湾而战，此刻9成的人会说‘不’”。何况日本普遍民意不允许自卫队逾越“和平宪法”，日本首相难以跨越“宪法第九条”放弃战争的红线，出兵台湾使台海战争升级为中日战争。日本上智大学政治学教授中野光一直言，除自民党的保守派外，几乎没有人支持日本卷入台海战争。

宪法与民意将制约“台湾有事”时，日本内阁的军事与外交决策，绝非安倍前首相快人快语的“台湾有事即日本有事”。JFSS的兵推结果只是道出日本面对“台湾有事”的实然面，但在此一兵推中扮演“台湾总统”的远景基金会执行长赖怡忠似乎对此感到意外，承认“日本政府对一些事情的法律层面的思考，是台湾包括政府里面不少人都不知道的”。赖怡忠见识到日本并非对美国言听计从，眼见日本应对“台湾有事”受到的诸多限制。

其实，二战结束后的日本为谨守法律规范的国家，周恩来在中日邦交正常化谈判时，面对日本所坚持的律法困难，即以日语“法匪”相称。日本“和平宪法”下的“防卫法制”制约自卫队在“台湾有事”时该如何应对，政治难以凌架法律，此在JFSS的兵推中展露无遗，非蔡政府“以今度之，想当然耳”之解释所能左右。

岸田外交 和平无事

冲绳县知事玉城丹尼为避免冲绳沦为美国应对“台湾有事”的前线战场，反对“台湾有事即日本有事”，台湾外交部竟然打脸玉城知事，发表声明表示，地方县长的发言不能代表日本政府的立场，殊不知岸田内阁至今未背书安倍“台湾有事即日本有事”的主张。日本首相岸田文雄4月6日答覆立宪民主党籍众议员末松义规“若台湾有事，日本受美国请託出动自卫队的话，该如何因应”的质询时表示，将遵从宪法、国际法、国内法做个别、具体的判断。岸田对“台湾有事”所持的立场与JFSS的兵推结果并无二致。

民进党的“日本情结”在安倍的“台湾有事即日本有事”一说的理解上表露无遗，但感性胜过理性的“超译”无助夯实台、日共建东亚和平所需的相互理解，而仅服务于民进党的选举动员，并带给台湾民众日本在台湾的蓝绿政治中选边民进党的错觉。

JFSS的兵推想定2027年“台湾有事”是以民进党执政为假设，此并非日本在2024年的台湾总统大选中已心有所属，偏好赖清德当选。相反的，此反映出日本对民进党继续主政台湾恐招致“台湾有事”的担忧，毕竟“务实台独”终究难以重启两岸对话，维系两岸和平。如此一来，“台湾有事”不再只是兵推想定，而是“美日同盟”难解的现实困境。

台湾应支持冲绳和平的力量，缓解日本对“南面有事”的不安，而非藉美中竞争之势，否定做为两岸对话基础的“九二共识”，激化两岸矛盾，坐视台海紧张升高。日本支持的是台海和平、“台湾无事”，民进党政府若想利用“台湾有事”深化台日关系，将使“岸田外交”在对台政策上却步，伤害台海和平，损人不利己。