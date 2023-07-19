赖清德过境美国 慎防擦枪走火

来源：台湾中时新闻网

作者：汤绍成

台湾副总统赖清德8月中旬将率团出席巴拉圭新任总统就职典礼，途中将依例过境美国，但行程一公布立刻遭到北京立即与强烈的回应，表示坚决反对台独分裂分子以任何名义、任何理由窜美，并声称会采取有力的措施反制。而美国国务卿布林肯则表示，台湾副总统过境美国完全符合美国的一中政策，北京没有理由挑衅。至于赖清德此行会与哪些美国政要会面，外交部保密到家。

今年3月底，蔡英文低调地过境美国，其中北京以打俄国牌来反制美国打台湾牌，好似已经产生一些效果。否则，依照《台湾旅行法》，蔡是可以访问美国的，为何还是过境？但即使只是过境，也引发大陆发动环台军演。

继美国国务卿布林肯6月访中之后，恢复了中断半年的美中交流管道，才有财长耶伦与气候大使克里陆续访中，让美中关系出现和缓的曙光。但另一方面，北约邀请日、韩、澳、纽等国领导人参加峰会，加强对大陆的围堵，再加上为抵制中国导弹的主场优势，美国共和党籍参众议员日前宣布将提出“2023年火环带法案”（Rings of Fire Act of 2023），以便在印太地区打造一个抗中阵线，并将在日、菲、澳等国驻扎导弹，而台湾也正处于此火环带上，隐约有纳入台湾的意图。

在此险峻的美中博弈环境下，赖清德过境美国，若是企图以台湾人民的身家财产为赌注来成就其竞选的目的，预料将引来大陆强烈的反应，届时民进党再对选民打悲情牌是否仍旧有效，恐怕是一大问题。

以往几次民进党领导人出访，北京都以事后拔除台湾邦交国作为回应，但断交多国后，这种作法台湾民众比较无感，只是让领导人颜面无光，此次北京是否也会如法炮制，还需观察。日前，巴拉圭总统当选人潘尼亚访台，誓言持续巩固台巴的友好邦谊，但特别选在还没上任与赖清德出访前来访，不正好是寻求台方援助的最佳时机？台方究竟付出多少代价？所提供的资源真能继续维系双边邦谊吗？确实启人疑窦。

日前传出，台湾的前友邦尼加拉瓜向中美洲议会提案，撤销台湾的永久观察员身分，转而由中国大陆取代。尤其，在蔡英文执政这7年多，已有9个邦交国与台断交，友邦往往说变就变，有的还落井下石，巴拉圭又是台湾在中南美最后一个友邦，双方的邦谊是否真的如此巩固，蔡政府应该对民众诚实一些。

近日布林肯重申，美方无意改变台海现状，拜登政府的一中政策没变，甚至还提及不久前与王毅在印尼的会晤。美方仍盼以此说法来支持赖清德的过境，但想必美国和台湾都会再度付出相当的代价。

美国对台湾的态度极为明显：一方面打台湾牌，但又称不支持台独，本身就是一大矛盾。赖清德不仅是现任副总统，还是民进党2024总统参选人，以他“务实台独工作者”身分，以及日前声称“当台湾总统可以走入白宫，所追求的政治目标就已经达成。”可说是直接挑战美方和北京的底线，这次过境美国，政治敏感性相对更高。如果之前蔡英文过境美国都得低调行事，赖清德此行自然也必须更慎重，这也是对他处理中美关系的一次考验，若有擦枪走火，将直接影响他的选情。

相对地，由于国民党总统参选人侯友宜已接受九二共识，他9月的访美行不致于引起北京不安，两相对照，2024大选一出决战境外的戏码，即将上演。其实从历史经验来看，外力介入台湾大选的因素本来就不容小觑，这次美国是否真能维持在台湾大选中不选边的承诺，也是大家观察的重点。

（作者为台湾政大兼任教授）