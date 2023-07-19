拜登再派老将克里出马 陷入困境的中美关系能重新定义？

来源：香港01

作者：陆一

美国总统气候问题特使克里于7月16日到19日访华。他是继国务卿布林肯、财长耶伦之后，一个月内第三位访华的美国高级官员。

虽然克里只是一个气候问题特使，并且排在布林肯和耶伦后面，但要知道，美国气候特使不隶属于内阁，且无需接受美国国会质询，直接向总统负责。最关键的是，克里与中国的渊源颇深。以往中美关系出现缝隙时，经常是克里来华修复双方关系。但如今面对中美的困局，克里似乎也是有心无力。

中国总理李强，以及中共中央外事工作委员会办公室主任王毅7月18日在北京人民大会堂与克里会谈。李强表示，世界正面临着严峻挑战，中美两国，乃至所有国家都有责任加强协调、建立共识、加快行动。王毅以老朋友称呼克里，指出一个健康、稳定和可持续的中美关系是必要。克里表示，拜登重视与中国国家主席习近平的关系，非常致力于稳定美中关系，并致力于共同努力为世界带来重大改变，美方希望气候问题成为两国合作解决分歧的新开始。“稳定的中美关系”，不仅是两国所想更是世界所期望的，但事实上中美关系的波动性在加大。

克里同拜登关系颇深

别看气候问题特使，比起国务卿、财长，似乎没什么，但千万别小觑了克里同拜登的私交。

在美国政坛纵横多年的克里只比拜登小一岁，背后是肯尼迪政治家族。早在2004年美国大选时，克里就已经是民主党候选人，在惜败给小布什后，克里和肯尼迪家族开始全力扶持政坛新星奥巴马。之后奥巴马击败美国共和党候选人麦凯恩，当选美国历史上第一位黑人总统。

登上大位的奥巴马开始论功行赏，克里接替拜登成为参议院外交委员会主席；拜登则成为美国副总统；希拉里成为美国国务卿。到了2012年，克里帮助奥巴马成功连任，希拉里去意已决不再担任国务卿。克里接替希拉里成为美国第68任国务卿，拜登则给奥巴马当了八年副总统。相当长一段时间内，奥巴马、拜登、克里、希拉里被称为“梦幻组合”。

而后拜登对阵特朗普，此时希拉里、奥巴马早已退隐，昔日故人只有克里还在从政。于是克里成了拜登的气候问题特使，位置超然于美国内阁，直接向总统负责。

“气候问题特使”的重任

在很多人看来，中美是没什么可谈的了吗？要谈“气候问题”。这个认识是不对的。千万不要觉得“气候问题特使”是个虚职，要知道美国的民主党和共和党在气候问题上的政策截然相反。

民主党认为气候问题是因为工业生产过程释放的二氧化碳所导致，因此民主党执政时美国推动并加入《巴黎协议》。共和党认为气候问题是一个阴谋，所以特朗普执政时美国退出《巴黎协议》。后来拜登上台，美国又返回《巴黎协议》。

气候问题在美国不是一个科学问题，而是非常重要的政治问题。

因为两党代表的利益不同，民主党背后是华尔街、硅谷和好莱坞，这是高新科技文化集团，生产过程中二氧化碳排放较少。共和党背后是传统制造企业、石油化工企业等，自然需要排放更多二氧化碳。

民主党人士拜登上台后，会对新能源和高新科技行业进行钜额补贴，给背后集团争取利益；同时对传统工业打压，也就是打压共和党。反之，如果共和党上台，则会实施相反的政策。

所以从没有什么气候问题，有的只是政治利益。由此可见，作为美国总统的气候问题特使，承担的是民主党和利益集团之间的枢纽重任，这个位置只有党内资深大佬才能担任。

而这里微妙的是，不同“利益”后面，恰恰是同中国的关联。一定程度上来说，克里代表了民主党背后财团的利益，是向中国来示好，找寻更多机会。而此举本身就是在挑战共和党的利益。

“中国的老熟人”

拜登与习近平颇有渊源，2011年时任美国副总统拜登访华，由时任国家副主席习近平接待，两人首次见面后迅速建立“私人关系”。事实上，不仅是拜登，克里同中国交往同样非常密切。

2009年4月，新官上任的克里就公开主张，任何全球性问题都需要美中携手解决，他还曾形象地说“我们处于充满挑战的时期，挑战往往藴藏机会，邓小平说过‘不管白猫黑猫，能抓到老鼠的就是好猫’，那就让我们多抓老鼠吧。”当年5月，克里以美国参议院外交委员会主席的身份访华，在人民大会堂得到习近平的接见。

2013年4月，成为新任美国国务卿的克里再次访华，再次得到习近平的接见。美国亚洲协会董事会联席主席约翰·桑顿（John Thornton）在德州大学奥斯汀分校出席活动时曾披露，奥巴马执政时期，克里称曾收到中国邀请，并产生和中方共建“一带一路”的想法，但因美国财政部高级官员的阻挠，该提议最终没能上报奥巴马。克里将此形容为他“一生中错失的最大政治机会”。

在拜登上台后，修复中美关系的重任也一直都在克里身上。2021年4月，当时冠病疫情蔓延全球，克里作为拜登政府首位高级官员访华，为中美关系破冰。当年8月31日，中美政府在孟晚舟事件上僵持之时，又是克里访华，一月后孟晚舟得以回国。

如今中美关系不仅仅是出现裂痕，已经出现较大波动，甚至可能“擦枪走火”，拜登只能再派老将克里出马。

按照官方通稿——经中美双方商定，克里7月16日至19日访华。中方将落实两国元首巴厘岛会晤的精神，同美方就气候变化相关议题深入交换意见。而只是“交换意见”不需要三天时间。克里会晤李强时就强调，两国可以利用应对气候变化的合作来重新定义陷入困境的美中关系。克里一直试图将气候问题与更广泛的外交争端划清界线，但王毅在克里2021年访华时曾表示，气候问题不能与更广泛的其他担忧分开处理。

克里此番老将出马，是来谈判还是来实施缓兵之计，不妨拭目以待。