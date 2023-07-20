俄罗斯的警告令黑海局势陷入紧张

来源：彭博社

作者：Aine Quinn、Megan Durisin、Michael Hirtzer

小麦期货一度飙升9%，创2012年以来最大涨幅，此前俄罗斯对驶往乌克兰港口的船只发出警告，加剧了黑海地区粮食出口爆发冲突的风险。

俄罗斯国防部表示，自本周四起，驶往乌克兰港口的所有船只都将被视为可能运输军用物资，俄罗斯会把船旗国视为在冲突中站在乌克兰一方的国家。芝加哥小麦期货应声涨停。巴黎市场小麦收盘上涨8.2%，创2022年2月以来最大涨幅。

几天前，俄罗斯单方面宣布退出允许乌克兰通过黑海安全走廊出口粮食的协议。周三的最新情况加剧了该地区战争风险，对于乌克兰恢复粮食出口的希望由此破灭，国际食物供应面临更大不确定性。

“我们已经预料到黑海协议没法继续执行，但现在是局势升级了” ，荷兰合作银行驻伦敦高级分析师Michael Magdovitz表示，“在乌克兰农作物即将迎来收获季的时候，出口通道却关闭了”。

乌克兰在黑海的港口是其谷物出口的重要渠道。虽然该国仍然可以通过内河，公路和铁路运输粮食，但这种做法远比从深海港运输麻烦，而且成本也高得多。黑海走廊的关闭可能会削弱即将到来的丰收。

俄罗斯和乌克兰合计占世界农业出口的很大一部分。近年来，这些国家出口了大量小麦，玉米，葵花籽油和其他食品。

俄罗斯国防部在Telegram上表示，黑海国际水域西北部和东南部的一些海域被宣布航行暂时危险。

如果被俄罗斯袭击的船只的船旗国是乌克兰盟友，那么将标志着俄罗斯与乌克兰盟友的对抗急剧升级。俄罗斯国防部没有具体说明对任何试图进入港口的船只会采取何种行动。