特朗普乱说，陈建仁乱答

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

重新投入大选的美国前总统特朗普近日受访，竟向台湾乱开炮。他批评台湾“抢走美国半导体的工作”，说美国早该阻止台湾，向台湾课税，并对台建立贸易壁垒。被问到会不会出兵保卫台湾，特朗普则拒绝表态，理由是这会使他陷于不利的谈判位置。对特朗普这一堆胡言，阁揆陈建仁被问到时，竟说他“没有评论”。

明明事关台湾的尊严和经济重大利益，陈建仁身为行政首长，怎么好像“路人”一样一副事不关己状？他至少可以说，“台湾半导体业正在帮美国创造工作机会”，或者说“对台湾建立贸易壁垒，对美国没有好处”，或者更四平八稳地答称“特朗普先生不妨再深入了解一下实情”。这样，都会比呆呆地说“没有评论”要好得多。

特朗普的善变，人们都曾见识过；他这次卷土重来，只会愈发搅乱情势。尽管官司缠身，但特朗普目前在共和党的民调支持度，遥遥领先第二名的佛州州长德桑提斯，极可能代表共和党与拜登再度厮杀。亦即，他不仅会在竞选中提出许多唱拜登反调的政见；万一他当选，拜登不少政策也将人亡政息，这是可以预料的事。

且看，特朗普就连“出兵保卫台湾”的承诺都不肯说，原因就是为了自己未来的谈判筹码。看到这里，大家就知道，蔡总统说台湾“不当美国的棋子”，是多么空洞的承诺！