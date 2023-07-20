中美气候合作 受限于两国政治气候

来源：明报

作者：凌胜利

近日，美国总统气候问题特使克里（John Kerry）访华。这是近一个月以来，拜登政府第三名高级官员访问中国，也反映了近期中美高层交往有所恢复。

美方寻求气候合作 受双重因素驱动

气候变化议题是拜登政府极力想实现的重要政绩，也是美方多次寻求与中国合作的重要议题。当前，全球面临着异常严峻的气候变化挑战，中美两个大国在全球气候治理发挥着不可替代的作用。双方能否在应对气候变化议题方面取得重大共识，备受国际社会关注。

克里此次访华寻求气候合作，有其国内政治和国际环境的双重因素驱动。首先，从美国国内政治来看，拜登政府所代表的民主党，在气候变化问题上跟共和党有显著不同的态度。共和党与传统能源行业利益集团关系密切，因而在应对气候变化问题上持反对立场；而拜登政府与清洁能源等利益集团关系密切，在应对气候变化问题上态度更加积极。基于明年美国大选考虑，拜登政府为回应其选民诉求，需要在气候变化问题上拿出一些成绩。

其次，从国际环境来看，当前全球气候变化面临严峻形势，拜登政府急于获取一些外交政绩。无论是推动《联合国气候变化框架公约》第28届缔约方会议（COP28）成功举行，还是促进中美两国在气候融资方面合作，都会被拜登政府视为气候外交政绩。

拜登气候外交 离不开中国

克里特使此次访华，主要关注气候国际合作、气候融资和中国气候责任等议题，其主要目标是为拜登政府的气候外交寻求政绩。为此，一方面要求中国在气候融资等方面承担更多国际责任，支持美国办好全球气候大会；另一方面是敦促中国落实气候减排任务，甚至按发达国家标准要求中国。

不过，此前中美应对气候变化在清洁能源技术方面开展的合作，却很难恢复。由于中美关系总体形势的恶化，令双方有关气候变化的清洁能源技术合作中断。但对于应对气候变化而言，中美之间的清洁能源技术等合作也非常重要，理应成为双方应对气候变化合作的重要组成部分。

对美国来说，拜登政府的气候外交显然离不开与中国合作，毕竟中国在全球气候变化问题上有举足轻重的地位。气候变化目前是全球性的挑战，需要国际社会共同努力。中美曾经在气候变化问题上开展过良好合作，共同推动《巴黎协定》生效。如果中美双方能相向而行，对应对气候变化将有非常积极的作用。

中美关系波动 影响双方合作

目前来看，在气候变化这样的重要问题上，缺乏中美任何一方，都难以推动这个问题的有效解决。作为最大的发达国家和发展中国家，中美如能在应对气候变化问题上形成合作，落实共同但有区别的责任，不仅有助推动全球气候变化问题的有效解决，而且能够释放大国协调的积极效应，表明中美在一些领域依然可以开展合作。

不过，回顾以往中美就气候变化的历程，可谓一波三折，其中最重要原因是中美双方总体关系的波动，对于气候变化领域的合作有非常显著影响。换言之，中美的气候变化合作，受限于中美两国政治气候。当前，美国一方面多次呼吁与中国在气候变化领域加强合作，要求中国承担更多气候责任，配合美国的全球气候外交。另一方面，美国又在贸易、科技等领域持续打压中国，排斥与中国的清洁能源技术合作。国际合作的基本原则应该是互惠互利，美国不能一方面希望中国承担更多气候责任，以配合美国的气候外交；另一方面，却又严厉打压中国。

对中国而言，面对气候变化问题，有着自己的总体思考。一方面中国宣布承担的国际责任，是一点儿都不会打折扣。于2020年9月的第75届联合国大会一般性辩论上，中国便承诺将提高国家自主贡献力度，采取更有力的政策和措施，力争在2030年前达到二氧化碳排放峰值，并努力争取在2060年前实现碳中和。于2021年全国两会，碳达峰、碳中和还首次写入政府工作报告。另一方面，中国也认同与美国在气候变化领域的合作非常重要，符合双方乃至全球共同利益。不过，中美气候合作应该体现相互尊重、合作共赢。双方只有在更加友善的政治气候中，方能促进可持续的气候合作。

作者是外交学院国际关系研究所副所长、教授