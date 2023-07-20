难越保守派国会屏障 泰改革派拜相路断

来源：明报

泰国改革派前进党领袖披塔争取成为首相之路周三再添障碍，泰国宪法法院暂停他的议员职务，国会又表决通过禁止重新提名他竞逐首相，令他拜相的希望几成泡影；两院原定昨天就首相人选作第二轮投票亦最终没有举行。国会下周四（27日）会再开会，届时民主派8党联盟第二大党为泰党预计将提名其首相候选人。泰媒报道，商人社德他是可能人选。

前进党在5月选举获得年轻人和住在城市的泰国人大力支持，赢得最多选票，但其改革政纲在保守派眼中过于激进，其筹组政府的努力遭遇军方和亲王室建制派的重重阻挠。

首相候选人需参众两院过半数议员支持方能当选。上周四首次竞逐首相失败的披塔（Pita Limjaroenrat），昨再获8党联盟支持竞逐首相，但有披塔的政敌昨早在国会动议辩论是否批准再提名披塔竞逐首相，指国会上周已经拒绝支持他。国会辩论7小时后表决，参众两院合共748席中，有395票反对再提名披塔。议长魁万诺在抗议声中宣布：“披塔不能在这次国会会议上被提名两次。”

国会辩论披塔的竞选首相资格期间，披塔又被泰国宪法法院暂停议员职务。他高举拳头，在党内盟友欢呼声中离开议事厅，并说：“我就此告别，后会有期。”披塔在辩论期间在Instagram发文：“显然，只靠人民的选票不足以治理这个国家。”

披塔遭停议员职 两院再阻首相提名

事缘选委会在5月选举前接获举报，指披塔拥有传媒股份，违反选举规则。选委会上周三表示，根据他们调查，披塔的众议员身份应被撤销，并将此案交由宪法法院裁决。宪法法院周三宣布受理此案，聆讯期间暂停披塔职务。

根据泰国宪法，国会议员禁止拥有传媒公司，尽管涉事电视台自2007年以来就没有播放节目。披塔曾就读哈佛大学，来自一个经营农业食品企业的富裕家庭，他表示这些股份是继承自他的父亲。

支持者：为何还要让人投票？

披塔被暂停职务的消息传出后，数十名支持者在议会大门口附近的大规模防暴警察防线前哭泣并辱骂警察。一名不愿透露姓名的抗议者告诉法新社：“为什么还要让人们去投票？”约千名示威者入夜后开始在曼谷民主纪念碑附近和平集会，警察表示他们准备好应对任何动乱。皇家泰国警察发言人阿恰勇（Archayon Kraithong）说：“无论他们的意见是什么，他们都必须遵守警察制定的规则和命令。”

披塔的候选资格还面临其他障碍。法院已同意审理前进党提出修改“冒犯君主法”的竞选承诺等同计划“推翻”君主立宪制的指控。披塔的政党拒绝在修改这项严苛法律方面妥协。

披塔早前承诺，就算获得第二次竞选首相的机会，但一旦再次失败，会让亲前首相达信的为泰党在第三轮中提名候选人。在国会投票决定取消披塔的提名后，前进党和为泰党的高层表示，他们将安排会议决定下一步行动。

《曼谷邮报》昨引述为泰党消息人士称，一旦披塔竞逐首相再失败，为泰党已准备另组不包括前进党的执政联盟，并将拉拢现在执政联盟中的党派。该消息人士说，为泰党将提名其首相候选人，而该党三名候选人中，预期社德他（Srettha Thavisin）跑出机会大。

为泰党的消息人士进一步指出，由于大多数参议员表明因为前进党提出修改“冒犯君主法”的政纲而不会支持该党，所以与前进党组成新的联合政府的机会不大。