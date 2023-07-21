被接管的恒大香港大楼 “砸”在了债权人手里

来源：彭博社

作者：Pearl Liu、Dorothy Ma

中国恒大当年斥资16亿美元买下的香港大楼，被债权人接管后过去快有一年，如今依然无人接手。曾经无比耀眼的这颗明珠如今光芒黯淡，也象征着恒大帝国的没落。

近年来香港写字楼市场步入低谷，即便这栋大楼名称从中国恒大中心改为万通保险中心，与老东家撇清关系，还是没有买家愿意接盘。

这座大楼位于香港繁忙的湾仔区，恒大资金遇到问题后，甚至影响到大厦运营。接管方的代理第一太平戴维斯（香港）的副高级董事Godfrey Cheng表示，因为恒大没给承包商付钱，大楼的11部电梯有3部没有运行。Cheng说道，此后大楼开始进行维护工作。

但这些都不足以提高这座大楼的身价，估值低端要比恒大2015年的入手价低了近10亿美元。也就是说，不管是恒大还是这栋大楼的抵押贷款方，都会蒙受重大损失，对等待从恒大债务重组计划中拿到回收款的债权人也是打击。近日中国恒大公布了推迟已久的业绩，过去两年总计亏损超过810亿美元，并称将努力加快债务重组进程。

从另一方面，也折射出中资违约房企抵押贷款机构面临的残酷现实。当年香港这些王牌资产曾被天价收购，如今即便大降身价，也难以吸引到合适买家，债款回收更加复杂。难就难在商业地产现在的空置率之高创下纪录，买家与卖家陷入拉锯战。

接管方Alvarez＆Marsal香港的重组业务董事总经理Tiffany Wong在接受采访时表示，包括原中国恒大中心在内，被接管的不良资产收到不少正儿八经的问询，但由于对物业公允价值的预期差距很大，达成的交易很少。

在回应彭博新闻社问询时，Wong不愿透露有关恒大这栋大厦出售状况的更多信息。

第一太平戴维斯在北京和上海做了路演，给这座26层的大楼以及其他资产寻找买家。Cheng表示，香港与内地通关后，不少人来香港查看这座大楼的情况，这至少是个好兆头，但没有达成协议。

这座大楼的处置工作还在进行当中。

中国恒大、大楼的代理、接管人和债权人中信银行国际没有向彭博新闻社提供该大厦的估值。但一些从事该领域的鉴定师给出的估算介于52亿港元至70亿港元（6.7亿美元至9亿美元）之间。因信息非公开，鉴定师要求匿名。

而早年这栋大楼曾作为抵押，向中信银行国际等机构获得76亿港元贷款。

中国恒大和中信银行国际暂未回复置评请求。