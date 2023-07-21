普京发动粮食战、化肥战

来源：联合新闻网

作者：高永光

在北约峰会前后，乌克兰发动全面反攻，从西方媒体报道，似乎从北面顿涅茨克，往南到扎布罗热，延伸到赫尔松及克里米亚半岛北方，在俄罗斯布下约1千公里的防守线上，乌军似乎都有斩获，虽然进展有些“缓慢”，但乌克兰反攻“顺利”可能让“乌粉”有些兴奋。

乌克兰要全面反攻，从今年5月就准备了，但直到俄罗斯瓦格纳佣兵头子普里戈任“兵谏”后不久才展开，这个延宕还被北约相关国家所批评。

乌克兰的全线反攻有几个现象，值得关注。第一，在北方的巴赫姆特激战，乌军投注更多兵力，而且寸土必争，使巴赫姆特成为“绞肉机”中的超级“绞肉机”。据报道乌军已经在北南形成包围，俄军似已成“瓮中之鳖”，更有报道说，大约1万6000名俄军可能最后无法及时撤离，都会成为俘虏，俄军在巴赫姆特将面临大败。

第二，乌克兰在北约峰会前后加大全面反攻的力道，似乎在向北约展示它“能打”，期盼对乌克兰加入北约能获得明确承诺；当然，也可以因此让北约诸国，能够且更愿意提供更坚定的支持，以及更多、更先进的军事物资及武器。

基本上，泽连斯基得到他想要的，例如峰会前美国不顾20几个国家反对，提供杀伤力极强的“集束炸弹”；而北约也宣布了它的“快速打击部队”将扩充到30万，从俄乌战争前的4万多，足足增加了700%，北约也将把这些部队驻扎在白罗斯及乌克兰的边界附近，虽然北约没有明确答应乌克兰加入的时间表。

第三，北约峰会中密切地讨论到俄罗斯可能动用低当量的战术核武器，一旦乌克兰全面反攻成功，俄罗斯可能发动的小规模核战。加上北约峰会开始前，由于在接近扎布罗热地方，乌军渡河成功且稳住滩头堡，西方一直在评估俄罗斯炸毁扎布罗热核电厂的高度可能性。国际社会有可能出现，二次大战日本被核弹轰炸后，第一次的核武战争。

但就在北约峰会后大家觉得俄罗斯即将“惨败”时，“普京大帝”出手了。保证黑海谷物及肥料运输安全的“黑海谷物倡议”（文件正式名称应为“乌克兰港口谷物和食品安全运输倡议”），俄罗斯于7月17日宣布不会再延长该倡议，而且从7月18日起，该倡议“失效”。这也就是说全世界大概有三分之一的粮食及化学肥料，由乌克兰及俄罗斯，经黑海出口到其他国家的粮肥立即会受到影响，不仅粮价、肥料价格立即上涨，而可能有30亿人的粮食供应会受到影响，而3.49亿的饥荒人口会受到立即影响。

根据联合国的统计截至2023年7月，联合国世界粮食计划署，迄今通过该倡议从乌克兰采购了今年小麦粮食的80%，高于2021年和2022年的50%。 因此，如果乌克兰谷物无法从黑海运出，对乌克兰影响甚大。

《黑海谷物倡议》是2022年俄乌战争后，由联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰四方达成的倡议。依据该倡议黑海上会有一条“海上人道主义走廊”，将乌克兰产的粮食及肥料，从其所属的切尔诺莫斯克港、敖德萨港和南/皮夫登尼港，向世界各地出口谷物和其他食品。2022年的7月22日，四方在土耳其伊斯坦布尔签署了该倡议。“倡议”中也承诺俄罗斯的粮食以及包括氨在内的化肥产品，可不受阻碍地输出全球市场。

俄罗斯宣布“黑海谷物倡议”失效后，过去这几天，因为乌军再次炮轰克里米亚大桥及军火库，俄罗斯已经回击，轰炸乌克兰在黑海边的敖德萨港口。黑海的航行安全将受到威胁，充满危险。

当然，俄罗斯在黑海的舰队，是否能完全封锁乌克兰的商船，以及保护自己的粮肥输出不受影响，还有待观察；再加上土耳其一直对俄乌双方维持平衡立场，俄罗斯对土耳其仍有所依赖，土耳其是否有能力，而且在黑海谷物倡议失效后，也愿意维持黑海的海上人道运输走廊，也是有待密切关注。但普京全面发动粮食战及肥料战，似乎很难被劝阻。

俄乌战争打到现在，似乎已面临“升级”的关键。尽管西方非常讨厌普京，除非能全面击溃俄罗斯，或把普京搞下台。否则，在粮食战及肥料战之下，全球经济可能受到的负面影响，各国都须审慎以对。

作者是政大国发所兼任教授