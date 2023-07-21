赖清德的白宫梦未遇特朗普已先撞墙

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台湾副总统赖清德下月将率团出访巴拉圭，但政府宣布他将“过境美国”时，却反常地低调，亦完全未提过境地点。不仅如此，赖清德上周发表的“台湾总统进白宫”一说，似乎也带来意外的副作用。《金融时报》报道，赖清德的“白宫说”引发华府对其两岸政策的疑虑，并要求台湾方面厘清他的说法。

作为总统参选人，赖清德过境美国原可当成民进党有利的发挥题材，但蔡政府却低调处理，显示其过境待遇不会有太高的规格或值得宣扬的安排。其中原因，可能有三：第一，拜登政府正忙着与北京修复关系，在布林肯、耶伦、克里相续访陆后，紧张才稍稍降温，美方势必不愿此时为了赖清德的过境又搞到前功尽弃。亦即，赖清德此刻过境，其实是碰到了“时机不宜”的敏感关节，不会受到美方热烈拥抱。

第二，赖清德自命为“务实的台独工作者”，尽管他自己更强调“务实”一词，但美方更在意的却是“台独工作者”这个命题。正因如此，华府一直以来对赖清德存有疑虑，认为他无法像蔡英文那样保持比较弹性或比较稳健的两岸路线。为此，赖清德这次竞选虽几度试图澄清及修正，但显然效果不佳；美方也担心他在美发表太“出格”的言论，导致难以收拾。

第三，台湾的大选情势依然混沌，AIT主席罗森柏格虽已会见过朝野参选人，却保持开放态度对待，希望公平对待各政党参选人。拜登政府若给予赖清德高规格的接待，会被解读为美方有特定倾向，即违反了“平等原则”。如此，未来侯友宜九月访美，或柯文哲再度出访，接待上即可能更形棘手。

意外的是，当美方还在安排赖清德的过境访问，赖清德一席“当台湾总统可以走入白宫，所追求的政治目标就已达成”的说法，却让自己更深陷泥淖。就台湾的立场看，一个正在竞选台湾总统的人，却把“走入白宫”当成最高目标，当然很离谱。假使眼睛只盯着美国，他把“服务人民”放在什么位置？如果这是赖清德的信念，那他应该受到选民严格的检视；人民选总统，难道只是为了把他送去白宫？

然而，赖清德“白宫说”的另一可能，或许是因为他的天真和不务实。赖清德过去在从政路上，喜欢作高调的道德表态，却因为过于强烈而显得僵硬，并违反其他更高原则。例如，他在台南市长任内为反制议长贿选而拒赴议会，却也因此破坏民主监督机制，凸显他自视高于体制。从美国的立场，赖清德的“白宫说”也冒犯了美方既有的“一中政策”，显示他企图要影响或推翻华府的外交政策，这又犯了外交大忌。赖清德在宜兰和旅外乡亲谈前进白宫时，说得口沫横飞，他可能没想到自己逾越了分寸，反而造成自己的不利。

把拜登政府对台的友好，想像成台湾总统可以“前进白宫”，甚或渲染成美台建交，是炫耀和夸张的行径，也凸显赖清德的不务实、不成熟及不谨慎。更别忘了，正要挑战拜登的前总统特朗普已磨刀霍霍，极可能在美中关系上刻意唱反调以取利。一旦特朗普当选，台湾的战略地位势将被华府官员重新定义，这点，是台湾朝野参选人都应审慎以对的事。观察特朗普日前的谈话，他除不肯表态出兵保卫台湾，还要对台湾课征关税、设置贸易壁垒等；这颗大石头，赖清德绕得过去吗？

赖清德的“白宫说”，与其说是个人梦想，不如说是政客的妄语，结果是搬石头砸自己脚。赖清德还没遇上特朗普，就先撞墙了。