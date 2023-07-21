来源：中时电子报

作者：崔慈悌

赖清德副总统8月中旬将出访巴拉圭，并过境美国访问。相较于赖清德在台湾喊出“台湾总统走入白宫”的高调，美方对赖赴美却是异常低调，甚至连过境地点至今都未公布，“外冷内热”的现实，凸显美方对赖的疑虑并未完全消除。

过去自称是“务实台独工作者”的赖清德，今年初宣誓就职民进党主席时就强调，台湾已经是主权独立国家，没有再宣布台湾独立的必要，未来仍会延续总统蔡英文的两岸路线。显然，赖也很清楚，“台独”的标签，会成为他走向总统路的最大“罩门”。

为去除美方疑虑，过去重要外宾来台大多由蔡英文亲自接见，在赖清德参与2024年总统大选后，由赖负责接见的访团愈来愈多，除了让赖能够及早参与外交事务，也在证明赖清德未来会延续蔡英文的对外路线。

过去正副总统出访，为避免及早曝光，增添北京干扰变数，大多拖到出发前1周才会对外公布，此次总统府却一反常态，提早近1个月就公布赖清德8月中旬出访巴拉圭并过境美国的讯息，去除外界“美国不挺赖”的用意明显。

不过赖清德将过境美国的消息一公布，大陆国台办发言人陈斌华就批评“‘务实台独工作者’就是台海地区和平稳定的‘麻烦制造者’”。

赖清德日前提及，未来若“台湾总统可以走入白宫，所追求的政治目标就已经达成了”，英国《金融时报》更指称，有美国官员要求台湾对此事进行澄清，虽然总统府和外交部都已否认有这回事，但“走入白宫”的说法，无异将打破美国坚持的“一中政策”，也难怪有人会如此在意。

对于赖清德的出访，美国在台协会（AIT）台北办事处处长孙晓雅19日在记者会中明白表示，副总统过境美国，符合台美“非官方本质”且“符合美国一中政策”，显然美方不希望此行被赋予太多“非官方”以外的政治意义，更不希望被塑造成“违反一中政策”的印象。

针对两岸关系，孙晓雅更表示，“我们相信也希望不会有任何人试图片面推翻此现状”，这句话不只是说给对岸听，也是说给台湾未来的领导人听。

赖清德过境美国，除了要争取美方支持，也在证明自己的领导能力，尤其在国民党总统参选人侯友宜9月即将访美的前夕，希望能营造美国对其特别礼遇的氛围，让柯文哲和侯友宜都看不到其车尾灯。

赖清德一方面想激出本土意识，用“台湾总统走入白宫”唤起支持者的热情，一方面寄望透过美国拉抬身价，只是在美国积极促成今年11月“习拜会”之际，并不希望赖的出访成为阻碍美中关系的变数，赖清德“走入白宫”只是空想，美国对赖出访的“冷处理”，反映的却是美陆台关系的现实。

作者为资深媒体人