来源：中时电子报

主笔室快评

在民调低迷不振之际，侯友宜找来素有“小刀大军师”威名的金溥聪担任竞总首席执行官，一时之间，的确可看出侯的口才与神情都变得笃定不少；过去许多含糊其词的重大议题，如九二共识、兵役与能源等政策，也都有更明确清楚的表述；面对各种时事攻防也跟着变快，连带使侯营原本迟滞沉闷的选战节奏也随之活络起来。

但不怕得罪人却也得罪很多人的“金小刀”，最近也给侯办带来诸多毁誉参半的争议，在全力排除“换侯”声浪之外，他针对郑丽文、蔡正元、邱毅等人发出“青春痘脓包”、“报老鼠冤”的声讨，也引发“只砍自家人”的质疑，而且政坛或网络上各种对他不利的传言也开始逐渐发酵。

其一，如马办已经和金溥聪切割，声称金去帮侯，与马英九完全无关。其二，如金去拜访与他一向不和的地方派系，被传为金已失势被“发配边疆”。其三，传出金出面挺侯乃是为了分裂国民党，这是为了配合美国的意思让赖清德当选。最新的传闻则是金侯已失和，即将挂冠求去。

这些传言虚虚实实，当然不排除是有心人的渲染与造谣，有些虽经侯办否认，但金小刀对风雨飘摇的侯友宜选情来说，无疑是猛药，但到底是补药还是泻药，至今难有定论。金确是蓝营内难得的“狠角色”，但狠只是手段并非目的，一切都应以结果论。

金溥聪进驻侯竞总至今三周，23日国民党全代会正式通过侯友宜的提名案后，提升民调与在野整合这两大任务，必然会对金形成更大的压力，而目前尚看不出他的具体成效。小刀霍霍，挥向何方？眼前仍是只见刀锋，未见方向。