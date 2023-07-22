新型博弈难为老朋友 中美气候合作不敌大气候

来源：香港《明报》社评

年逾100岁的美国前国务卿基辛格本周访华，受到中方高规格接待，不仅中国国家主席习近平设宴款待这位“中国人民的老朋友”，还分别获中共中央外事办主任王毅、国防部长李尚福接见。对于他访华的背后原因，有多种揣测，但无论如何，对中美关系的实质改善恐怕作用有限。同时，美国总统气候特使克里也在高温下访京，是继国务卿布林肯、财长耶伦之后，五周内第三名访华的美国高官，除与中国政府气候变化特使解振华会谈外，也同国家副主席韩正、总理李强及王毅等高官见面，惟受制于两国关系大气候的影响，未有实质成果。种种迹象显示，中美博弈现已进入相持阶段，双方都有意营造缓和气氛，却皆不愿作实质让步妥协，只能是拖延时间，争取有利时机。

基辛格见防长引瞩目 影响力式微难解僵局

1971年7月，时任美国总统国家安全事务助理的基辛格秘密访华，促成了时任美国总统尼克逊的“破冰之旅”，打开中美关系大门。基辛格从此与中国结缘，50多年访华100多次，这是他近四年首度访华。惟今次访华，最引人注目的行程，是他抵京后见的第一名中国高官——国防部长李尚福。

曾任中共中央军委装备发展部长的李尚福，曾因主导进口俄制武器至今仍名列美国制裁名单。自去年时任美国众议院议长佩洛西访台后，中美军方联系中断，美方多次希望恢复沟通未果。6月美国防长奥斯汀在新加坡出席香格里拉论坛时，曾与李尚福握手寒暄，惟一直未能与之会谈。日前美军太平洋舰队司令邀李尚福到斐济，出席年度防长会议，也不获理睬。虽然美方声称对两军在南海、台海的擦枪走火十分担忧，亟欲恢复军方对话，但就是不肯取消对李尚福制裁。此次基辛格与李尚福会面，警告“美中任何一方都承担不起把对方作为对手的代价。如果两国发生战争，不会给两国人民带来任何有意义的结果”，被解读为替美方传话，施压中国恢复两军交流。

不过，美国国务院澄清，基辛格此行，美方虽事先知情，但他并不代表政府，惟不排除他回国后向官方通报访华情况，又称他与制裁对象会面并无问题。白宫国家安全发言人甚至对基辛格所受待遇感到妒忌，称“一个普通公民可以与（中国）国防部长会面沟通，而美国政府却不能，令人遗憾”。显示安排他见李尚福，有羞辱美国政府之意。

中国驻美国大使谢锋周三在出席美国一个论坛时表示，他履新个多月以来，深感美国支持发展中美关系仍大有人在，但因“寒蝉效应”不敢公开发声，并引述网友留言称，“需要大使一个个把他们找出来”。近一个月，从特斯拉创办人马斯克、微软创办人比尔盖茨到基辛格，接踵而来，未知是否都是被中方“找出来”的。但是，作为曾经在国际舞台上叱吒风云的战略家，基辛格早已远离政坛，两年前被共和党总统特朗普撤去国防政策委员会（Defense Policy Board）顾问职位，民主党总统拜登上任后，也从未获邀踏足白宫，对政策影响力大不如前，指望“基辛格式外交智慧”来化解目前中美关系僵局，恐怕难为这位百岁老人。

在中美关系大气候下，克里的气候合作之旅未获实质成果也属意料中事。尽管北京今夏的破纪录高温，突显应对气候变化的紧迫性，但中美的应对立场，仍有很大不同。克里希望将气候变化应与中美外交分开处理，但中方认为，美国若继续打压中国，两国难有任何密切合作，包括在气候变化方面。

即使在技术层面的侧重点，中美也相去甚远。克里此行与中方讨论的三个重点是：减甲烷、减煤、减少全球森林消失。因为中国占全球温室气体排放量27%，美国占11%；但中方的观点却更多维度：历史累积与人均排放量，美国均多于中国。中国建造了全球近半再生能源装备，中国电动汽车销量占全球份额63.6%，美国则仅9.2%，还继续对中国太阳能电池板和电动汽车加征高额关税。

美施压中国减排 习誓言路径自主

中国的清洁能源已居世界前列，太阳能容量超过世界其他地区总和，风能容量约等于排名第二至第八的七国总和。但前两年的拉闸限电，引发能源安全隐忧，近年新建了一批燃煤发电厂。在本周的全国生态环境保护大会上，习近平表示，中国承诺的“双碳”（碳达峰、碳中和）目标确定不移，但达标的路径和方式、节奏和力度“应该而且必须由我们自己作主，决不受他人左右”，这番话也是讲给正在北京的克里听的。

中美近期的频繁互动，对美国来说，是拜登政府进入大选之年管控风险的需要，这种风险既包括与中国擦枪走火，也包括对华态度软弱给对手借口；对中国来说，则希望借缓和对美关系改善外部环境，集中精力解决内部经济问题；惟双方在关键问题上，均不愿妥协退让。谢锋指摘美方制裁“导致中方无数人失业，影响无数家庭的生计”，警告“中国人民不会无动于衷，中国政府更不会坐视不管”，下月台湾副总统赖清德过境美国，将是对中美关系又一次考验。