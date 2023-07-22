国民党已经没那么在乎郭董选不选

来源：台湾《上报》

作者：陈嘉宏

国民党当然曾经很担心郭台铭跳下来独立参选总统，非绿阵营分成两块已经很难有胜出的机会了，更何况分裂成三块。不过，担心归担心，如果败选已成定局，要怎么败？或用什么“姿势”败？因为会牵动2024年之后的政局发展，就会变得非常关键。在后者的思维之下，此刻的国民党恐怕已经没有这么在乎郭董选不选了。

与一般的选举不同，台湾的总统大选是最“议题取向”与“政党取向”的选举类型。国民党连续两次以约300万票的差距输掉总统大选，代表这个政党立足于台湾的政策路线已经出现了大问题。不过，败选并没有让国民党改弦更张，因为路线的调整极可能造成党的分裂，于是，它就只能寄望民进党的出错，以及一个条件相对好的总统参选人来带领他们重返执政。

提名侯友宜就是这样的思维。除了侯的民调在国民党内相对较高以外，另一个原因是侯友宜是本省人，出身嘉义肉贩之子，讲话勤勤恳恳，甚至还在扁政府时代当过官，侯的个人条件加上国民党的组织票与铁票，似乎可以有机会击败民进党。不过，计划赶不上变化，侯友宜被提名后根本经不起检验，随即民调大跌；突然其来的冲击，让侯友宜绝口不再谈昔日有意营造的中间路线，他立刻撤换原有的竞选团队，也大举改变原有的竞选方针，透过支持服贸、挺核二三四发电，讨好深蓝支持者，希望能保住蓝营基本盘。

一个吃不到中间与年轻选票的国民党提名人，绝不可能赢得总统大选，更何况还有柯文哲横亘其前，这使得侯友宜想在这场选举中胜出的机率越来越淼茫。既然几乎不可能赢，聪明的政客就得好好思考要怎么输？怎么输会让自己的责任看起来没这么大？怎么输会让自己在面对往后的政局时仍保住一丝元气？从这角度来看，国民党看待郭董参选的角度，就出现了微妙的变化。

几乎所有的民调都显示，当郭台铭入阵总统大选之后，选情受到最大伤害的并非侯友宜，而是柯文哲。当大选成为“四角督”之后，郭台铭将有效地侵蚀柯文哲在年轻与泛蓝阵营里的支持度，柯文哲从原本领先侯友宜约10％，立刻缩减为5％上下。侯友宜虽然仍稳居老三，但与柯文哲的差距已不再是遥不可及。

离投票日约莫还半年，这种总统立委二合一的选战，越到选战后期越会进入到阵地战；相较于柯文哲的一人政党，侯友宜有国民党的组织系统，有全台立委73个选区的提名（推荐）人，加上一天到晚“练肖话”的柯文哲不可能不出错，侯友宜当然有机会赶上柯文哲，再伺机坐二望一。

就算侯友宜无法赢得总统大选，但一样是输，在“三角督”排名第三，与“四角督”里排名第二，可是截然不同的景况。在前者，代表提名侯友宜从头到尾都是个错误，不仅侯被看破手脚，事后可能要如韩国瑜遭遇罢免案的挑战，党主席朱立伦也势必要负起决策失当的政治责任。在后者，那代表郭台铭再次说话不算话，泛蓝分裂罪不在朱侯；而能够击退柯文哲，力保第二，也算是为国民党保住元气，其实已是战功一件。

天要下雨，娘要嫁人，郭董要选总统，没有人可以拦得住。只是，郭不选很好，真要选也罢，不用以为郭董选总统就是国民党的末日。政客的脑袋与一般人不同，他们想的永远不只是一时的胜负而已。

作者是《上报》总主笔