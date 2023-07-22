“国安泛化”一言惊醒谁

来源：香港01

作者：“香港01”评论编辑室

江玉欢、叶刘淑仪、谢伟俊、张志刚……都是爱国爱港的建制派，很少贸然偏离所谓的主旋律。所以，当他们公开批评现在的政治气氛、管治现象，这本身已经说明了一些事情。

这些立法会议员、现任或前任行会成员，对香港的政治环境有第一身掌握，不会只因为中国大陆KOL“靖海侯”的几句话才一言惊醒。他们担忧政府官员矫枉过正，将太多问题牵扯到国家安全层面，这肯定是基于过去一段时间的观察，也都代表了部份其他建制派的声音。

现在的情况多少也令人想到上届政府上任之初，与包括民主派在内“大团结”的表象，但余下的就是历史。不但建制派对于林郑政府也有所不满，就连政府内部也有不同意见。对于香港的管治问题，我们从来不怕做国王新衣的那个小孩。如果建制派能够正确地认识问题，对政府多作建言，这是社会乐见。

动辄批“对抗” 纳不下谏言？

就拿精神健康为例，这不只是治安问题，锤子再管用也不能代替螺丝批。局长呼吁见疑即报，或许出于好意，但读社会工作出身的他，应该也知道此外还有其他因素要顾及。对于社会提出的忧虑，又动辄谴责是混淆视听、扭曲演绎，这无助于建立良好的社会气氛。

但现在的政治风气、管治问题，也不能够只归咎于官员而已。多少建制派自身有做好表率，社会不是没有疑问。对于主流意见要求政府收回部份粉岭高尔夫球场用地建屋，竟然有行政会议成员质疑“不能排除也有人以贫富差距为借口，而促使社会分化、阶级斗争之政治目的”，这种上纲上线、政治化的操作，跟个别官员不也是如出一辙？

问题不只是矫枉过正

不少人形容目前的情况是矫枉过正，但这始终离不开线性思维，把问题简化成左抑或右，黄抑或蓝。抱着线性思维，自然容易拿捏不好程度，不小心就做多了，然后又尝试拉回来。但香港的问题不是“太黄”或者“太蓝”，而是出现了极端政治，所以中央才要以国安法和选举改制来排除极端势力在外。

对于暴力骚乱的、危害国家安全的，政府当然要依法打击，以儆效尤。但既已排除了极端声音，余下的人左一点、右一点，黄一点、蓝一点，都不会是问题。正如邓小平也曾经说“最好多选些中间的人……中央政府从大处着眼，不会拘泥于小节”，香港多几个人批评政府施政，争取这样、那样，甚至可以说才是“一国两制”的原意。

“一国”已巩固 “两制”应更宽

只用矫枉过正、过犹不及的思维看香港，自然会得出难以拿捏平衡的问题，或者期望可以如钟摆般摆回去另一端。但“一国两制”本来是辩证概念，“一国”和“两制”不是此消彼长。相反，正因为“一国”在近三年巩固得多，“两制”就应该有更大的发挥空间。就连谭耀宗最近也表示，现在绝大部分香港人都是爱国爱港，民主党没有被取消议员资格或判刑的都可被视为爱国者，并建议政府要致力团结大多数人。

“一国两制”行之26年，近年还经历了反修例风波、国安法颁布及选举制度修改，国家主席习近平在疫情期间更亲临香港说明要旨。如果到现在还以为是收紧抑或放宽管治的问题，那么也不知道是否因为装睡所以无法一言惊醒。