墨西哥汽车业投资热会影响中国吗

来源：《经济日报》

作者：袁勇

近段时间以来，墨西哥出现一股汽车业投资热潮，来自美国、中国以及欧洲等国家和地区的多家企业，陆续落地或宣布在墨西哥的汽车业投资项目。针对这一现象，有观点认为，墨西哥可能取代中国在全球汽车业甚至制造业体系中的地位。这样的观点缺乏对全球产业体系的客观认识，即使墨西哥在全球汽车业中的重要性正在提升，也不会影响中国汽车业稳步发展，两国产业甚至可以实现互利共赢。

为何选投墨西哥

据不完全统计，2022年第四季度，有17个国家的62个汽车相关项目宣布落地墨西哥。今年以来，宝马、大众、福特、德国大陆集团等公司先后公布在墨西哥的投资计划。3月份，特斯拉宣布将在墨西哥新莱昂州建造工厂，投资超过50亿美元，规划产能100万辆，更是引发全球关注。要知道，特斯拉目前已经投产的4家工厂分别位于美国、中国和德国，都是经济体量大、产业配套较为完善的国家，把第五家工厂选址在墨西哥，足见墨西哥对汽车产业的投资吸引力。

墨西哥发展汽车产业由来已久，为何近来又掀起了产业投资潮？原因来自多方面，其中有短期刺激因素，也有长期基础因素。

近年来，全球汽车产业进入变革期，在各国利好政策和技术进步迭代等因素推动下，以特斯拉、宁德时代为代表的一批新能源汽车产业企业快速崛起，传统汽车企业也纷纷向新能源汽车转型，形成了一股全球新能源汽车投资热潮，墨西哥汽车产业投资热正是这股投资热潮的缩影。

另外，美国的相关政策也是墨西哥汽车业投资潮的刺激因素。近年来，美国宣称要打造“更具韧性和更加安全的供应链”，通过《美国供应链行政令》等推动“近岸外包”，邻国墨西哥成为美国“近岸外包”的试验田。2022年8月份，美国出台《通胀削减法案》，称将提供巨额补贴，以支持电动汽车等产业的生产和投资，其中多达九项税收优惠是以在美国本土或北美地区生产和销售作为前提条件。企业面对补贴政策下的市场环境，要想在北美保持市场竞争力，不得不考虑在当地进行生产，墨西哥随之成为不少企业的投资选择。

除外部因素外，墨西哥的自身条件，也是吸引大量汽车业投资的重要基础。

先看地理位置。墨西哥位于北美和南美的中间地段。在墨西哥生产的产品，到北美市场的运输成本较低，也可以覆盖南美市场。目前，南美汽车市场是继北美、亚洲和欧洲之后的世界第四大汽车市场。

再看人力资源优势。墨西哥总人口约1.28亿，位居世界第十，且人口结构较年轻，58.8%的人口在20岁至64岁之间，其中包括许多工程技术人才。

此外，墨西哥有良好的汽车产业基础。墨西哥汽车工业协会数据显示，汽车行业产值占墨西哥国内生产总值的3.8%和制造业产值的20.5%。目前，共有14个品牌的22家汽车制造工厂、10家发动机生产工厂和七家变速器生产工厂在墨运营。墨西哥还拥有丰富的锂资源储量，这是电动汽车电池的基础材料。目前墨西哥已经探明的锂资源储量为170万吨，排名全球第十。

墨西哥还是全球拥有自由贸易协定最多的国家之一，这对企业投资也有很大吸引力。2020年7月份，《美墨加协定》取代原《北美自由贸易协定》并正式生效，许多产品从墨西哥出口美国、加拿大可享受极低关税甚至零关税。墨西哥还与52个国家签订了14项自由贸易协定、32项互相促进和保护投资协定、九项经济互补自贸协定，极大降低了在墨企业的贸易成本。

有人正是基于这一系列优势，认为墨西哥将取代中国在全球汽车业体系中的地位。事实上，全球汽车产业已经形成了美国、中国和欧洲三大产业中心，中国本就不是唯一的中心市场和制造基地。墨西哥生产的产品有95%供给北美市场，与中国市场并无冲突，也就无所谓取代一说。

产业发展受制约

墨西哥汽车产业发展起步早，规模体量也很大，却几乎没有一个叫得响的本土汽车品牌，足见其产业发展存在不少制约。

首先是治安问题。官方数据显示，墨西哥凶杀率约为十万分之二十八，位居世界前列。若企业选择在墨西哥特别是墨西哥部分治安较差的地区投资，存在对工厂和产品安全的担忧。

其次是能源和水资源严重不足。有专家认为，缺水缺电是墨西哥制造业未能实现高水平发展的重要因素。数据显示，墨西哥全国水资源储备量状况较差，人均可再生水资源只有世界平均水平的十五分之一。对墨西哥来说，在缺水的情况下，如何保障工厂运营和居民用水，是一个巨大的挑战。此外，墨西哥60%的电力由天然气提供，70%的天然气自美国进口。相比煤电，天然气发电成本高两倍至三倍，这导致墨西哥缺电严重，商业电价比美国还贵，是中国的两倍。大面积停电是常态，工厂因缺电停工的报道时常见诸媒体。

墨西哥经济还有一个重要问题，就是过度依赖美国。墨西哥享受了美国经济溢出效应红利，但是政策主导权也一直掌握在美国手里。美国政策的风吹草动，可能给墨西哥带来巨大影响。例如，美国政府在今年初对墨西哥的能源改革计划表达了强烈不满，要求墨西哥向美国企业开放本国能源市场，并同意加强监督，否则将对墨加征关税。

投资优势突出的墨西哥，短板也很明显。对于各国企业来说，不会把鸡蛋放到一个篮子里。评估综合因素，在多个国家进行多元化投资，是更常见、更理性的做法。

从当前的发展现状来看，中墨两国产业发展也不是简单的“你得我失”的关系，而是互惠互利的关系。中国是墨西哥在全球第二大贸易伙伴，墨西哥也是中国在拉美地区的第二大贸易伙伴。2022年，中墨贸易总额为949.65亿美元，同比增长9.8%，表明双方经济结构互补性很强。

此外，无论是中国企业对墨西哥进行直接投资，还是中国供应商跟随车企赴墨西哥建厂，带来的都是产能扩大，实现的是共同获利。

因此，中墨两国的投资贸易往来，完全可以实现互惠互利。“产能转移导致中国制造业空心化”的担忧实属没有必要，“墨西哥取代中国在全球汽车业甚至制造业体系中地位”的说法，也完全站不住脚。