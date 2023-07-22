日本汽车股挥之不去的中国风险

来源：日经中文网

作者：白岩Hiona

在东京股票市场，之前显示出减速迹象的汽车股票再次上涨。因预计日元贬值会带来收益改善效果，汽车股被投资者买入。在4月至6月财报发布之前，汽车股作为有可能补涨的便宜股票被选中。但是，市场对日系厂商的中国业务仍然抱有很强的警惕心。

在7月19日，日元兑美元汇率一度跌至1美元兑换139日元以上，这为日本汽车股吹入了东风。

很多市净率（PBR）低于1倍的企业在涨幅榜单中排名靠前。日产上涨8％，涨幅最高，马自达上涨6％，三菱汽车和本田上涨3％。市净率超过一倍的丰田和铃木上涨2％。与5月底相比，马自达和三菱汽车上涨了一成，斯巴鲁上涨7％，丰田和铃木上涨两成。

东海东京调查中心的高级分析师杉浦诚司认为，“日本股市再次呈现出积极行情，瞄准财报投资（财报发布后的短线获利）被看好的补涨股票被投资者买入”。

市场考虑到了汇率带来的推高业绩效果以及北美半导体短缺问题改善后的生产复苏。“对汇率敏感度较高的股票不断被买进”（SMBC日兴证券的分析师木下寿英）。

投资者把目光投向了日本汽车企业在纯电动汽车（EV）相关领域的研发。“全固态电池将是重大革新”。UBS SuMi TRUST财富管理公司的首席投资官青木大树17日至18日来到香港时，多名投资者充满期待地如此表示。

拖累日本汽车股上涨的是中国业务的低迷。中国经济恢复迟缓，4月至6月GDP增速低于市场预期，并且上年减税措施取消后，目前各公司的销量增长缓慢。日产6月在中国的新车销量同比减少28％，减至6万9139辆。本田同比减少19.8％，丰田同比减少12.8％。

日本车企与扩大EV销售的中国车企的竞争也越来越激烈。据咨询公司AlixPartners预测，中国车企在国内市场上占有的份额今年首次超过50％，到2030年EV将占到中国汽车销量的一半以上。比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车等EV厂商崛起，蔚来汽车的股价比5月底上涨40％，小鹏汽车的涨幅高达84％。

日本Nakanishi Research Institute的代表分析师中西孝树指出：“日本车提供的品质及燃效等价值在用户中没有产生反响，出现了结构性衰退”。并警告称“在最终损益中，丰田两成以上、本田三成、日产四成以上依赖中国业务，而中国业务这一支柱在下财年以后有倒塌的风险”。

东海东京的杉浦认为，各汽车厂商的财报中“营业利润被日元贬值的推高效应所覆盖，但中国销量减少带来的负面影响将逐渐影响最终损益”。UBS SuMi TRUST的青木表示：“如果7月至9月中国消费持续走弱，（日本车企）很有可能要下调业绩预测”。

日本车企将在近期正式开始发布财报，中国业务减速的影响将成为焦点。