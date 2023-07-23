台海寒冬待解 期待两岸青年送暖

来源：联合新闻网

作者：张钧凯

在马英九基金会的邀请下，37位大陆师生访问台湾，展现两岸民间久违的热络，也让双方看到友好的善意一直都在，只是被政治迷雾所湮没，和平更需靠积极主动来创造契机。

两岸民间来往如今被迫打回原形，从头开始，令人感慨。而为两岸交流撬开大门的，是彼此的“00后”青年，不同于盲目抗中的“太阳花”世代，台湾“00后”新世代有着不具思想包袱的大陆观，意味着两岸关系新时代或将来临，寄希望于两岸青年世代彼此送暖。

然而，两岸关系的小气候，依旧受中美关系大气候所牵制，非一朝一夕能轻易解套。台海情势恶化至此，固然拒不承认“九二共识”的蔡政府有责任，但客观条件上，也受到美国为遏制中国崛起、挽救其帝国余晖，频密打出“台湾牌”寻求中美“脱钩”的影响，致使“亲美抗中保台”如此空虚的口号，竟能登上台湾主流意识形态的神坛。

中国崛起、美国衰落带来的世界格局变化，令中美的结构性矛盾愈演愈烈。不过双方至今仍在尝试摸索管控分歧的可能。日前，逾百岁的美国前国务卿基辛格访华，令人想起其五十余年前所开启的一次地缘政治巨变，促成尼逊打破冷战藩篱，踏上中国土地签署了《上海公报》。其历史与现实意义，莫过于促使中美关系因为“一中”框架的正式形成而发生了质变；台湾问题在国际间的认知与对待，亦因此进入了“一中”时刻，至今依然是台湾争取国际空间绕不过的政治现实。

基辛格此次访华，受到北京以“老朋友”的高规格接待。对处于地缘政治风暴中心的台湾而言，尤其不能等闲视之。特别是2024年总统大选这个近在眼前的变数，各阵营参选人在两岸问题的说法，无论进或退，其实都体现了两岸战争与和平之选择，无形中已成为台湾未来何去何从的主导要素。

如今大陆师生走访台湾，以及此际基辛格在北京受习近平会见，地缘政治的大小气候同时发挥作用，对台湾具有高度的启发意义。中美关系不必然会走向“修昔底德陷阱”的结局，而两岸关系也不必然永远是打不开的死结，关键在于如何跳脱出民粹政治的意识形态操弄，务实理性地回到历史遗留下来的连结基础。

甫逝世的台大政治系名誉教授许介鳞，在其遗著《台独脉络记》呼吁台湾政党官员应摆脱“恃美反中”的心态，看清中国崛起的现实，此为一位良心知识分子的勇敢诤言。两岸青年已送来暖意，台海如何走向春暖花开，解决的钥匙其实一直握在台湾人自己的手中。

作者是媒体工作者