台总统参选人应提出管控两岸分歧方案

来源：联合新闻网

作者：赵建民

这次台湾大选的重要性前所未见，可能决定两岸和战未来，吊诡的是，政见发表却鲜少触及两岸议题。另一方面，金融时报报道美方要求赖清德澄清，有关进入白宫政治目标即告达成的说法，加强对台海管控意图明显。

日前经济学人信息社发表报告，称假如台海爆发冲突，几乎邻近国家都将受到致命伤害；彭博专文介绍，台湾海底电缆脆弱无比。

疫情期间芯片供应短缺，汽车制造商叫苦连天，西方国家赫然发现，台湾制造六成的全球芯片以及九成高阶芯片，假若台海发生战乱，冲击难以想像，“危险依赖台湾半导体”一词不胫而走。美国商务部长雷蒙多称，对台芯片依赖不可持续也不安全；众院外委会主席麦考尔称，台湾半导体产业对外力入侵非常脆弱，移出刻不容缓；英特尔执行长称台湾不是局势稳定的地方；股神巴菲特出清台积电持股，美政府更推出芯片法案，补贴在美国设厂，欧盟也开始强化科技主权。

为了降低影响，台湾要求美方减少对台海风险的发言。佩洛西访台后，四成美国在台商会成员，重新评估危机风险。根据陆博迈投信的研究，中美贸易战后，许多台湾高科技业迁往东南亚。

彭博在另一则报道中称，若台海出现状况，台湾14条海底电缆线将轻易被断。年初，连接马祖的两条电缆线被切断，造成居民近两个月无互联网可用。政府自四年前开始和SpaceX公司接触，希望发射至少30枚低空通讯卫星，但不得其门而入。

面对国安危机，政府或向国际企业保证投资安全，或呼吁国际友人少谈台海风险，甚至要求芯片大厂配合境外设厂。未来总统必须具备负责任的管理两岸纷争的能力，从根本上消除两岸风险。于此，拜登政府的作法或可参考。

鉴于陆方对美“掏空一中”的指控冲着台湾，拜登政府新的负责任管控分歧政策，首要内容便是约束台湾。月前布林肯访中，称过去美中关系成功的原因之一，便是“共管台湾”。日前印太司令阿基里诺出席安全论坛时，除复诵一中政策外，特别增加了反对台独和反对两岸片面改变现状的新内涵。从这个角度，不难理解美方为何要求赖清德澄清进入白宫的说法了。

除不断重新确认美中互信基础外，拜登政府还采取政经分离原则，缩小分歧，譬如耶伦访中时，从专业角度仔细界定经济强制措施；而气候特使克里访中和中国领导人见面时，特别提出气候和政治分离的双管政策。

美国之所以向中方提出共管台湾，主要是因为在台海议题上，台湾既不负责也不管理。针对郭台铭在美投书，陆委会回批“从来没有一中框架”，只有消灭中华民国的一中原则，并要求陆方“无条件和台湾对话”。

假如没有“一中框架”的话，美国的一中政策算什么？美国一中政策也不承认中华民国，政府为何忙不迭的靠过去？赖清德即将过境美国，国务院表达三原则：符合一中政策、非官方、过境非访问，这不是设定条件是什么？

针对马英九基金会邀请陆生来访，陆委会的评估竟然是“来台统战，操纵民意”。只要国安局发言，永远是大陆对我“认知作战”，最近国安高层向媒体放话，竟然称陆方因为检疫原因禁止台湾农渔产品输陆，是为了影响台湾选举。

陆方以军事手段强硬管制台海，美国则为了降低风险，开始约束台湾，国安部门该上工了。

作者为文化大学社科院院长