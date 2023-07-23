洪森铺路交棒长子 柬周旋中国西方觅政治平衡

来源：明报

柬埔寨星期天（7月23日）举行国会大选，外界预期执政近40年的首相洪森的执政党会大胜，他可轻松连任。洪森近期苦心经营为45岁长子洪马内接班铺路，他日前接受媒体访问，声言儿子“可能最快三、四星期便会成为首相”。

洪马内三个月前获晋升为四星上将，洪森亦为他排除所有竞争对手，执政柬埔寨人民党（下称人民党）料将横扫国会所有议席，民间有声音指这是舞弊选举。

外交上，洪森被指打“中国牌”图平衡与欧美关系，避免西方批评其打压反对派。

“洪马内或三、四周内拜相”

洪森（Hun Sen）上周五接受凤凰卫视专访，更指洪马内（Hun Manet）可能更早“上位”，他说：“我们的首相候选人有两位，也就是洪森和洪马内。我们静待人民的选举投票结果，也许有可能说不准再过三、四周，洪马内可能成为首相，取决于在那之后，洪马内能不能胜任。我相信洪马内比我更有胜算。”

外界估计这是现年70岁的洪森最后一次争取连任首相。1952年出生的洪森，18岁加入红高棉，经历内斗后投靠越南，1979年随越军推翻红高棉政权，1985年任首相掌权至今。

洪森与人民党的统治近年因贫富悬殊和贪腐猖獗，备受特别年轻一代质疑，令反对势力崛起。主要反对党柬埔寨救国党在2013年大选崭露头角，2017年地方选举再度威胁人民党。洪森当年运用权力使最高法院解散救国党后，人民党于2018年大选包揽国民议会全部125席。

禁反对党角逐 迫党友同让位子女

为顺利交棒予洪马内，洪森这次“照办煮碗”，今年5月禁止救国党的后继烛光党参加大选。流亡法国的烛光党创办人桑兰西（Sam Rainsy）呼吁杯葛选举。政府随即把鼓吹杯葛选举列为违法，而破坏选票可被罚款2000万瑞尔（约3.8万港元），另禁止今届未有投票的人在未来参选。此外，首都金边有人称人民党在农村挨家逐户贿赂选民，并恐吓拒绝受贿者。当局近期亦加强搜捕烛光党等反对派政治领袖。《日经亚洲》表示，洪森为确保洪马内的权力，甚至要求人民党元老同时亦退位让贤予他们的子女。

英国广播公司（BBC）上周四引述一名任职救援人员的选民称：“这是一场舞弊选举，因为没有真正强大的反对党存在。”他直言对目前情况感到绝望。桑兰西5月向路透社称，洪森“知道失去权力即失去免罪保护，因此期望其子能取代他（掌权）”。

洪森同时小心平衡跟中国和西方的关系。在外交及经济上，柬埔寨一直依靠中国支持。洪马内今年2月随同父亲访华，同获中国国家主席习近平会见。

《日经亚洲》早前则分析，洪森为准备交棒，寻求与欧美改善关系并不令人意外，他清楚意识到目前以中国为中心的外交政策存在风险，同时必须处理强大反对派带来的政治风险。

携长子见习 “中国牌”阻西方施压

然而，亲华立场也助洪森避免西方过分施压，日本新潟国际情报大学国际学部准教授山田裕史指出，正如上次大选高调打压反对派并未有招致西方强烈制裁般，柬埔寨拥有的“中国牌”仍有效制衡西方，“洪森正充分利用美国拜登政府对避免柬埔寨进一步投入北京怀抱的期望”。

华府被指最忧虑中国介入建设柬埔寨的云壤海军基地。该项目去年取得突破，上月有商用卫星影像显示当地出现一个露天码头，足够停泊一艘驱逐舰。柬埔寨又被质疑在南海争议偏袒中国，被亚细安批评破坏组织团结。

金边智库“未来论坛”主席乌维拉格（Ou Virak）则指，中国这一超级大国伙伴仍是柬埔寨的主要支持者，认为柬埔寨任何倒向西方的规模都会有限，因为疏远中国会令当地民众失望。