美芯片巨头自救 阻拜登加辣遏华

来源：星岛日报

星岛社论

美国三大芯片巨企及半导体产业协会上周均向白宫发声，试图阻止总统拜登在芯片领域加辣打击中国。美国芯片业并非为了帮中国说项，而是在中国启动反击手段及全球芯片业步入收缩周期下，担心遭受芯片战升级重挫，故为了自救而不得不对拜登芯片政策说不。

美国芯片业巨头英特尔、高通和英伟达高层，上周一与美国国务卿布林肯、白宫国安顾问沙利文、商务部长雷蒙多等拜登政府内阁成员会面，试图游说拜登政府不要再在芯片范畴，加辣打击中国，并指中美芯片战若升级，将伤害白宫与中国接触的外交努力。美国半导体行业协会亦在同日发表声明，反对拜登在芯片拟加力限制芯片售华，呼吁他允许该行业继续进入中国这个全球最大芯片市场。

芯片业巨头深知拜登正磨刀霍霍

美国芯片巨头出手，试图阻延拜登进一步打击中国，原因至少有三。

其一，拜登将于短期内出台多项重招，打压中国芯片和高科技业。

虽然拜登过去一个月派出多名高级官员访华，给外界试图缓和中美紧张关系印象，然而充分了解拜登政策动向和美国政治气候的芯片业巨头，深知拜登正磨刀霍霍，将于一两个月内出台新一轮打压中国芯片、高科技业措施。

综合美媒的消息，拜登将加强封杀手段，限制英伟达及其他芯片商，在没有许可证下不得向中国出口芯片，此因美国去年底实施芯片法后，英伟达等芯片公司推出为中国度身订造的高端芯片，以图绕过芯片法；另拜登为阻止中企利用美国云端服务进行高端芯片的运算，亦拟禁止中企使用美国云服务；此外，财长耶伦还透露，将限制美国资金投资中国高科技行业，特别针对半导体、量子计算和人工智能。拜登的出手，将进一步挫伤美企售华芯片业务。

其二，中国将有更多反制美国芯片业的行动。

由前总统特朗普到拜登，美国过去5年不断利用芯片出口打压中国，美国芯片业巨头则少有如这次般出力游说政府，此因今年中开始，中国对美国芯片业不再哑忍，先禁止中企购美资美光的芯片，继而本月初推出管制半导体重要原材料镓、锗出口，严重威胁美国芯片生产。中国驻美大使谢锋上周更称“人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人”，表明中国政府不会坐视美国的行为。

政客将政治凌驾经济成美企杀手

由于明年底美国将举行总统及国会大选，不单止拜登意图加辣打压中国以取分，共和党掌控的美国众议院上周亦以国安、人权名义，调查四家美国基金对中国高科技业投资，并明言这只是一系列调查的开端。拜登政府及国会若不断拿中国开刀，必然刺激中国更大力报复，甚至可能发动稀土战，美国芯片业将是首当其冲的一群。中美科技战可能急速升温，美国芯片巨头要尽早出声阻止。

其三，全球芯片业正处于收缩周期。美国芯片业不止面对拜登及中国夹击，还面对芯片业进入收缩周期的三重夹击。冠病疫情造成的电子消费热退潮，加上芯片业大幅扩充生产，导致产能过剩严重，美光、英特尔今年初都发布了历来最差的季度业绩，并要大力裁员以樽节开支。若中美芯片战加剧，势令芯片厂寒冬周期变得更冷。

此外，美国芯片巨头还担心，拜登加辣封杀中国取得高端芯片，只会驱使中国不计代价、举全国之力自行研发，到芯片业下一个繁荣期来临时，中国可能毋须再依赖美国高端芯片，美国不但长期失去这重要市场，还为美国芯片业催谷出一个重大竞争对手。

美国芯片业现出声游说拜登政府，并非为中国出头，而是担心美国资本主义自由市场已严重变质，政客将政治凌驾经济，已成美企杀手。芯片业必须自救，就算不能阻止拜登加力打压中国芯片，亦希望拖延其行动，以免中美芯片战恶性循环地升级。